Rede social de Trump e Rumble pedem liminar contra Moraes para não cumprir ordens Pedido busca impedir ordens emitidas pelo ministro, sob o argumento de que elas "violam a soberania americana, a Constituição e as leis dos Estados Unidos" Internacional|Do Estadão Conteúdo 23/02/2025 - 16h27 (Atualizado em 23/02/2025 - 16h29 )

Moraes havia determinado a suspensão do Rumble no Brasil Rosinei Coutinho/SCO/STF

A rede social criada por Donald Trump, Truth Social, e a plataforma de vídeos Rumble entraram com um pedido de liminar em um tribunal dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A informação é da agência de notícias Reuters.

O pedido busca impedir ordens emitidas pelo ministro, sob o argumento de que elas “violam a soberania americana, a Constituição e as leis dos Estados Unidos”.

Elas também disseram que Moraes ameaçou processar criminalmente o CEO do Rumble, Chris Pavlovski.Na sexta-feira, 21, Moraes havia determinado a suspensão do Rumble no Brasil por tempo indeterminado, até que a plataforma cumprisse as ordens judiciais dadas e o pagamento de multas.

Isso porque antes ele ordenara que a empresa indicasse representantes legais no País.O STF já definiu que plataformas estrangeiras precisam constituir representantes no Brasil para receber intimações e responder pelas empresas.