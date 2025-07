Entenda ponto a ponto as mudanças de Lira na proposta do IR até R$ 5 mil Texto ainda será discutido e votado pelos deputados. Caso aprovado, seguirá para o Senado Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 11/07/2025 - 08h56 (Atualizado em 11/07/2025 - 08h57 ) twitter

Relatório de Lira também promove mudanças em outras frentes do projeto Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 10/07/2025

O deputado Arthur Lira (PP-AL), relator do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física, apresentou nesta quinta-feira (10) um novo parecer com mudanças em relação à proposta original enviada pelo governo federal. A principal novidade é a ampliação da faixa de redução parcial do IR, que agora vai de R$ 5.001 até R$ 7.350 mensais.

A versão original do Executivo previa isenção total para quem ganha até R$ 5 mil por mês, com uma faixa de transição regressiva até R$ 7 mil. No novo texto, Lira mantém essa estrutura, mas eleva o limite superior da faixa de transição para R$ 7.350, ampliando o número de contribuintes beneficiados.

Além disso, o relatório de Lira promove mudanças em outras frentes do projeto, como na tributação de lucros e dividendos, na base de cálculo do imposto mínimo para altos rendimentos e na compensação para estados e municípios. Veja abaixo os principais pontos alterados:

📌 Tributação para quem ganha acima de R$ 50 mil mensais

Como era: Todos os rendimentos seriam somados na declaração de IR. Caso o contribuinte tivesse pago menos de 10% de imposto, seria obrigado a complementar a diferença.

Todos os rendimentos seriam somados na declaração de IR. Caso o contribuinte tivesse pago menos de 10% de imposto, seria obrigado a complementar a diferença. Como ficou: Rendimentos como poupança , indenizações , pensões e aposentadorias por acidente ou doença grave foram excluídos da base de cálculo. A alíquota de 10% sobre lucros e dividendos foi mantida, mas ficam isentos :

Rendimentos como , , e foram excluídos da base de cálculo. A alíquota de 10% sobre lucros e dividendos foi mantida, mas : Pagamentos a governos estrangeiros com base na reciprocidade;



Fundos soberanos;



Entidades no exterior voltadas à previdência.

📌 Dividendos

Como era: A proposta previa alíquota de 10% sobre dividendos acima de determinado valor. Para residentes no exterior, a cobrança seria feita sobre qualquer quantia. Havia previsão de restituição nos casos em que a carga tributária total superasse:

A proposta previa alíquota de 10% sobre dividendos acima de determinado valor. Para residentes no exterior, a cobrança seria feita sobre qualquer quantia. Havia previsão de nos casos em que a carga tributária total superasse: 34% para empresas;



40% para seguradoras;



45% para instituições financeiras.

Como ficou: Lira retirou os redutores e o mecanismo de restituição, o que pode aumentar a carga efetiva sobre dividendos pagos a pessoas físicas.

📌 Títulos isentos (LCI, LCA, CRI, CRA)

Como era: O texto do governo previa exclusão desses títulos da base de cálculo, mas sem detalhamento.

O texto do governo previa exclusão desses títulos da base de cálculo, mas sem detalhamento. Como ficou: Lira especificou que LCIs, LCAs, CRIs e CRAs não serão considerados na base para o cálculo do novo imposto mínimo.

📌 Compensação para estados e municípios

Como era: O governo não detalhava como compensaria a perda de receita dos entes federativos, estimada em R$ 25 bilhões , o que gerou críticas de governadores e da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

O governo não detalhava como compensaria a perda de receita dos entes federativos, estimada em , o que gerou críticas de governadores e da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Como ficou: O novo parecer prevê compensações por meio do FPE (Fundo de Participação dos Estados) e do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). Caso haja arrecadação superior ao esperado, o excedente poderá ser usado para reduzir a alíquota da nova Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), prevista na reforma tributária do consumo.

📌 Renúncia fiscal

Com as alterações, a estimativa de renúncia fiscal para 2026 subiu de R$ 25,8 bilhões para R$ 31,3 bilhões, segundo dados atualizados da Receita Federal.

Lira justifica mudanças

Durante entrevista na Câmara, Lira explicou que, diante da manutenção da alíquota de 10% para quem ganha mais de R$ 600 mil anuais, foi possível ampliar a faixa de isenção parcial para os contribuintes com renda mais baixa.

“Já que a gente não pôde, na versão, mexer no andar de cima da alíquota, a gente mexeu no andar de baixo. A gente aumentou, com essa sobra de recursos que [a taxação de] 10% causa, o número de parcialmente isentos: de R$ 7 mil para R$ 7.350”, afirmou.

O texto ainda será discutido e votado pelos deputados. Caso aprovado, seguirá para o Senado.

