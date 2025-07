Lira avalia incluir compensação do IOF no projeto do Imposto de Renda Proposta que isenta de imposto quem recebe até R$ 5.000 pode trazer trechos da medida provisória enviada pelo governo Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 08/07/2025 - 15h01 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h34 ) twitter

O deputado Arthur Lira (PP-AL) cita que texto final pode ter alguma saída para o IOF Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 25.06.2025

O deputado Arthur Lira (PP-AL) afirmou, nesta terça-feira (8), que avalia a possibilidade de incluir parte da compensação do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no projeto que amplia a isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5.000.

“Possibilidade de inclusão nesse texto alguma saída para a questão do IOF, ou de alguns assuntos que tratam da medida provisória que foi enviada para tratar sobre as questões tributárias”, declarou.

Segundo Lira, a inclusão dos trechos ainda está sob análise, mas se daria apenas de forma parcial, para não alcançar todos os pontos da MP.

O deputado também destacou que a possibilidade depende do que for definido pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Caso as compensações fiquem de fora do projeto do IR e continuem a ser avaliadas como MP (Medida Provisória), a previsão é de que o texto avance mais rápido.

A ideia seria apresentar na comissão especial ainda nesta semana, com possibilidade de ir ao plenário antes do recesso do Congresso.

Se for trechos forem incluídos no IR, a proposta pode demorar mais tempo para ser apresentada. Essa indefinição, segundo Lira, também foi um dos motivos que atrasou a apresentação do relatório, inicialmente prevista para 27 de julho.

Tributação super-ricos

Outro ponto avaliado por Lira é o de reduzir a alíquota de cobrança aos mais ricos. A proposta original prevê uma taxação de 10% para quem ganha mais de R$ 1,2 milhão por ano. A margem foi considerada alta por Lira, que aponta a possibilidade de diminuição.

“As contas de uma alíquota mínima de 10% dá uma compensação muito maior que a renúncia. A renúncia seria de R$ 25,8 bilhões, a compensação seria de R$ 34 bilhões. Se estamos buscando uma neutralidade, vamos buscar uma alíquota mais eficaz”, afirma.

