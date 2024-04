Epia e Estrada Parque Contorno são as rodovias mais perigosas do DF Maioria das mortes acontecem nas duas vias, que registraram 27 óbitos dos 96 acidentes fatais em 2023, de acordo com relatório do Detran-DF

Alto contraste

A+

A-

DF teve 96 mortes em rodovias em 2023 (Arquivo/ Agência Brasília)

Das 159 rodovias do Distrito Federal , a maioria das mortes provocadas por acidentes de trânsito acontecem em trechos da Epia (Estrada Parque Indústria e Abastecimento) e da Estrada Parque Contorno, que também oferecem maior risco a motoristas, pedestres e motociclistas. Ao todo, as duas vias registraram 27 mortes dos 96 acidentes fatais em 2023. Os dados constam num relatório do Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal).

De acordo com o dado, a Estrada Parque Contorno (DF-001), onde a via principal é em Taguatinga, teve o maior número de óbitos com 198 mortes, dentro da série histórica de 2014 a 2023. Já a DF-003, conhecida como Epia, registrou 133 acidentes fatais. A rodovia é composta por trechos localizados nas regiões de Brasília, do Cruzeiro, do Park Way e do Sia (Setor de Indústria e Abastecimento).

Os acidentes mais recorrentes acontecem por falta de atenção durante a condução, ingestão de bebida alcóolica, uso de celular no volante, com agravamento pela falta de segurança, e o não uso do capacete, no caso dos motociclistas.

O coordenador-geral de Segurança Viária da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Jeferson Almeida, alerta para o perigo da mistura de direção e bebida. “Se a pessoa sair para beber, deve deixar o carro em casa. Não pode sair para consumir bebida alcoólica dirigindo de forma alguma”.

Publicidade

Rodovias federais

Na mesma série histórica, o número de mortes registradas em 14 estradas federais que cortam o DF foi de 617. Desse total, 212 aconteceram apenas na BR-020, que tem trechos em Sobradinho e Planaltina.

Na última segunda-feira (8), um motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste na BR-020, em Sobradinho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, os agentes encontraram um homem, de 25 anos, que havia sido arremessado do veículo e reclamava de dores nas pernas e no peito e tinha suspeita de uma fratura no fêmur.

Publicidade

Dentro do carro tinha uma passageira presa nas ferragens, o que obrigou os bombeiros a serrarem parte do veículo para fazer o resgate. Os dois foram levados para o Hospital Regional de Sobradinho.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro