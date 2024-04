Espaço do TJDFT para população de baixa renda completa um ano com 90% de acordos formalizados Espaço Conciliar foi criado para atender população de baixa renda com soluções mais rápidas e de menor custo

Espaço teve 6.342 ações judiciais que foram evitadas

O Espaço Conciliar, do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) voltado à população de baixa renda completou um ano na última sexta-feira (12). A celebração incluiu uma reunião para fazer um balanço das realizações e tratar do fomento ao acesso à Justiça. Segundo o órgão, foram 4.831 sessões de mediação presenciais, sendo que 4.497 resultaram em acordos, um percentual de 90%. O espaço também teve 6.342 ações judiciais que poderiam ser levadas às Varas de Família do DF que foram evitadas.

O local é destinado à solução de conflitos por meio de mediação e conciliação, de forma mais rápida e de menor custo. A iniciativa é uma parceria entre o TJDFT, a Defensoria Pública do DF e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). “Um novo paradigma de atendimento ao cidadão, com o olhar voltado para a simplicidade e a desburocratização, com enfoque na efetiva pacificação social”, destacou o Juiz Auxiliar da 2ª Vice-Presidência, Paulo Giordano.

A reunião contou com a participação do 1º e o 2º Vice-Presidentes do TJDFT, os desembargadores Angelo Passareli e Sérgio Rocha, respectivamente, além do Defensor Público-Geral do Distrito Federal, Celestino Chupel, e outros representantes da Defensoria Pública. “Os resultados demonstram o sucesso desta proposta, com percentual médio de mais de 92% de acordos”, declarou o desembargador Sérgio Rocha.





