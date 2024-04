Brasília |Do R7

'Evento lindíssimo', diz governador do DF sobre edição do Record nas Cidades em Ceilândia Ibaneis disse que sabe das necessidades da população local e tem se empenhado em trazer mais investimentos para a região

Ibaneis participa de edição do Record nas Cidades Ibaneis participa de edição do Record nas Cidades (Record/Divulgação)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, usou as redes sociais para comentar a edição do programa Record TV nas Cidades, realizada neste sábado (23) em Ceilândia. "Um evento lindíssimo em comemoração ao aniversário dessa região tão querida por todos", afirmou.

"O Record TV nas Cidades levou um evento lindíssimo para Ceilândia, em comemoração ao aniversário dessa região tão querida por todos. Sabemos das necessidades da população local e temos nos empenhado em trazer mais investimentos para Ceilândia. Na última semana realizamos entregas de creche, campo sintético, reforma do Grupamento de Bombeiro Militar, que com certeza trarão desenvolvimento para a região. Seguimos firmes pelo DF", disse Rocha.

Record nas Cidades ocorreu em Ceilândia Record nas Cidades ocorreu em Ceilândia (Record/Divulgação)

O Record nas Cidades aconteceu neste sábado (23) na Praça da Bíblia, em Ceilândia. O evento é gratuito e traz para a comunidade shows, prestação de serviços, dinâmicas no palco e sorteio de prêmios. Os apresentadores dos programas jornalísticos da RECORD foram os anfitriões da festividade.

O evento, que é um sucesso no DF e Entorno, está na 72ª edição. A programação é uma amostra de responsabilidade social da emissora, que cada vez mais se posiciona como veículo mais perto das comunidades. Uma das atrações confirmadas na festa foi a cantora Duda Martins. O Record nas Cidades teve a transmissão do Programa Balanço Geral.