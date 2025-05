Ex-assessor jurídico de Bolsonaro diz ao STF que não houve discussão sobre golpe Já o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes afirmou que participou de reunião de 6 de janeiro com Anderson Torres Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 30/05/2025 - 14h51 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h31 ) twitter

Valter Campanato/Agência Brasil - 18.10.2023

Em depoimento ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta sexta-feira (30), o ex-subchefe para Assuntos Jurídicos do governo de Jair Bolsonaro, Renato de Lima França, afirmou que nunca houve discussão sobre um plano de golpe e não foi consultado por Bolsonaro sobre algum mecanismo para anular as eleições de 2022.

“O presidente Bolsonaro não discutiu comigo proposta de minuta nem artigo 142, nada foi falado, nem solicitação de estudo. Nada foi demandado pelo presidente”, disse.

Já o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes afirmou que participou de reunião de 6 de janeiro com o então secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, ocasião na qual tomaram um “cafezinho de cortesia”

“Tratamos sobre a desmobilização ali nos quartéis. Eram pessoas mais em situação de rua. Mostrei por meio de fotografias. Essa reunião demorou de 15 a 20 minutos e Torres disse que estaria de férias e viajaria naquela noite”, disse.

‌



Em depoimento, Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, diplomata e ex-assessor internacional do Planalto, disse que participou ativamente do período de transição.

“Logo após Bolsonaro determinar a transição, fui incumbido para que a transição ocorresse de forma transparente. Em nenhum momento houve embaraço, ocorreu de forma colaborativa e com fluxo de informações”.

‌



Na próxima segunda-feira (2), a partir das 14h, a última testemunha na ação penal será Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional no governo Bolsonaro e atual senador pelo PL do Rio Grande do Norte.

Ele foi listado como testemunha de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de incitar a tentativa de golpe e de articular ações para desacreditar o resultado das eleições de 2022

‌



Os depoimentos encerram a fase de instrução dos processos que envolvem o ex-ministro Anderson Torres, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros.

