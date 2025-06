Ex-funcionário alega que foi obrigado a beber 4l de cerveja por dia, mas perde processo Mestre cervejeiro alega que desenvolveu alcoolismo devido ao trabalho; empresa nega Brasília|Do R7 08/06/2025 - 16h31 (Atualizado em 08/06/2025 - 16h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mestre cervejeiro trabalhou na empresa por 16 anos Veeka Skaya por Pixabay

Um mestre cervejeiro processou a cervejaria em que trabalhou por 16 anos alegando que desenvolveu alcoolismo por ter tido que tomar cerca de quatro litros de cerveja por dia, o que a empresa nega. A ação, no entanto, não teve sucesso. O TST (Tribunal Superior do Trabalho) afirmou que não pode rever provas, por isso, manteve a decisão tomada no TRT (Tribunal Regional do Trabalho).

O ex-funcionário pedia indenização por danos morais e materiais por doença ocupacional. No entanto, a Justiça entendeu que não ficou provado que o alcoolismo tinha relação com o trabalho desenvolvido. “Os laudos são falhos, e os depoimentos, inconsistentes”, diz a sentença. Além disso, os sintomas da doença só surgiram nove anos após a saída dele da empresa.

O trabalho do mestre cervejeiro consistia em degustar as cervejas. Mas, segundo o trabalhador, ele teria tido que tomar cerca de quatro litros de cerveja por dia e não foi alertado dos riscos da alta quantidade de álcool que ele estava ingerindo.

A empresa, por outro lado, afirma que o trabalho dele era de colocar um gole pequeno de bebida na boca, deixá-la girar lentamente no seu interior, para que o líquido entre em contato com as regiões da língua responsáveis pela percepção dos sabores. Além disso, a cervejaria diz que seria “humanamente impossível” alguém conseguir trabalhar após ingerir a quantidade diária de cerveja alegada por ele.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp