Ex-ministro da Defesa pede desculpas a advogado após se irritar em interrogatório

Paulo Sérgio Nogueira deu bronca no advogado Andrew Farias Reprodução/TV Justiça - 10.6.2025

O ex-ministro da Defesa general Paulo Sérgio Nogueira pediu desculpas ao seu advogado Andrew Fernandes Farias após se irritar com ele e constrangê-lo durante os interrogatórios sobre tentativa de golpe de Estado nesta semana.

“O Dr. Andrew e a sua equipe me prepararam extensa e acuradamente para o depoimento, elencando as perguntas a serem feitas pela defesa e os pontos a serem por mim ressaltados”, disse.

Segundo o militar, desde fevereiro de 2024, os advogados têm sido extremamente competentes e dedicados, mostrando-se excelentes profissionais.

“Portanto, as falas que fiz em alguns momentos não foram apropriadas. Por fim, apresento minhas escusas ao Dr. Andrew e manifesto a elevada estima e o agradecimento a toda a sua equipe pelo proficiente trabalho, cuja excelência tem fortalecido a confiança na solidez da minha defesa”, afirmou.

Na ocasião, o militar foi questionado pela defesa após ter sido interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes.

“Vai me perguntar sobre a reunião, cara?”, questionou o ex-ministro da Defesa. O advogado então pergunta a Nogueira sobre a posição dele acerca da decretação de uma operação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem).

“Andrew, eu já respondi tudo isso ao nobre presidente Alexandre de Moraes”, respondeu Nogueira. O momento fez com que os demais presentes na audiência, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, rissem.

Depois, Farias fez uma pergunta sobre redes sociais, e Nogueira de novo deu uma bronca no advogado. “Você não combinou comigo, viu? Mas tudo bem.”

O que Nogueira disse no interrogatório

Durante o interrogatório, o ex-ministro da Defesa pediu desculpas ao ministro Alexandre de Moraes e ao TSE por declarações feitas em 2022, que classificou como inadequadas e influenciadas por sua formação militar.

Ele reconheceu que utilizou expressões equivocadas, como chamar a Comissão de Transparência Eleitoral de “para inglês ver” e usar a metáfora “linha de contato com o inimigo” ao se referir ao TSE, afirmando que jamais teve intenção de tratá-lo como adversário.

Nogueira negou que Jair Bolsonaro o tenha pressionado para alterar ou adiar o relatório técnico das Forças Armadas sobre o sistema eleitoral.

Segundo ele, a decisão de não divulgar o relatório no primeiro turno se baseou em uma recomendação técnica do coronel Wagner Oliveira, que coordenava a equipe responsável.

O ex-ministro também afirmou que não despachou o relatório com Bolsonaro, contrariando declarações do ex-presidente e de outros militares.

