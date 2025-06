Moraes rejeita recurso da DPU que pedia continuação de processo contra Zambelli no STF No último sábado (7), o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão definitiva da deputada federal. Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 13/06/2025 - 15h50 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h59 ) twitter

STF determina prisão definitiva de Carla Zambelli Acervo/Câmara dos Deputados

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), rejeitou recurso da DPU (Defensoria Pública da União) para suspender decisão da Primeira Turma que manteve a condenação e finalizou o processo contra a deputada Carla Zambelli (PL-SP).

‘Não assiste razão à embargante, sendo o caso de rejeição dos embargos de declaração. Com efeito, de acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado", disse o ministro.

No último sábado (7), o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão definitiva da deputada federal. Ela foi condenada a dez anos de prisão em regime fechado pela invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

A parlamentar está com a DPU após decisão de Moraes de nomear um defensor em razão da defesa dela deixar o caso.

Na mesma decisão, Moraes determinou o trânsito em julgado e que o governo brasileiro formalize o pedido de extradição da parlamentar à Itália. Na semana passada, ela informou que deixou o Brasil para tratar questões de saúde e lutar pela liberdade de expressão.

Segundo a DPU, ainda poderia haver um novo recurso, que são os chamados embargos de declaração, tipo de recurso que questiona alguma obscuridade no julgamento.

