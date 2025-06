Ex-ministro diz que Bolsonaro ficou ‘abatido, depressivo e doente’ após derrota nas eleições Paulo Sérgio Nogueira disse que pediu para comandantes militares para ‘animar’ ex-presidente Brasília|Gabriela Coelho e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 10/06/2025 - 18h12 (Atualizado em 10/06/2025 - 18h12 ) twitter

Paulo Sérgio Nogueira foi interrogado no STF Fellipe Sampaio/STF - 10.6.2025

Durante interrogatório ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta terça-feira (10), o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou em estado emocional crítico após o resultado das eleições de 2022. Segundo ele, Bolsonaro passou por um período de forte abatimento nos meses de novembro e dezembro, logo após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva.

“O presidente, desde o término das eleições, ficou abatido, pesaroso, depressivo, doente, e eu me preocupei com a saúde dele”, relatou Nogueira.

Conforme o ex-ministro, o então ajudante de ordens Mauro Cid chegou a dizer que a presença de aliados animava o presidente. “O Cid dizia para a gente: ‘O presidente tá ruim. Quando vocês vêm para cá, ele se sente bem’”, contou.

Em resposta, o ex-ministro da Defesa disse que chegou a sugerir aos comandantes das Forças Armadas uma “escala de visitas” para tentar melhorar o ânimo de Bolsonaro.

‌



“Tratei com os três comandantes [das Forças Armadas] e falei o seguinte: ‘Vocês três façam uma escalinha, um vai num dia, o outro vai no outro, para o presidente melhorar o visual dele’. Isso aconteceu.”

Segundo ele, nos primeiros 15 dias após a eleição, a atmosfera no entorno do presidente era de luto. “Os 15 primeiros dias do presidente foi quase um velório. Depois, ele melhorou.”

‌



Nogueira disse que esteve com Bolsonaro cerca de 20 vezes ao longo dos 60 dias entre a eleição e o fim do mandato.

