Ex-companheira denuncia filho caçula de Lula por agressão

Luis Cláudio foi denunciado por ex-companheira

Uma médica que se relacionou com Luís Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por cerca de dois anos o denunciou por agressões. A mulher registrou um boletim de ocorrência eletrônico contra Luís Cláudio na Delegacia da Mulher em São Paulo nesta terça-feira (2) e prestou depoimento por videoconferência, confirmando sua identidade. A informação foi confirmada pelo R7 com a advogada da ex-companheira de Luís Cláudio.

Ela afirmou que o casal vinha enfrentando problemas na relação desde janeiro. "As agressões foram relatadas pela minha cliente, e nós confiamos na Justiça, independentemente da identidade da pessoa envolvida. O que ocorreu é inadmissível", declarou. A advogada disse que as agressões envolvem aspectos físicos, verbais, psicológicos e morais.

Procurada pela reportagem, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que as investigações tiveram início em janeiro deste ano. "As diligências foram encaminhadas para a 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), que continua conduzindo as investigações com o objetivo de esclarecer os fatos."

Nas suas redes sociais, Luís Cláudio e sua advogada divulgaram uma nota em que afirmam ter tomado conhecimento das acusações feitas pela médica. Na nota, eles classificaram as declarações da médica como fantasiosas e inverídicas, alegando que as supostas agressões atribuídas a Luís Cláudio são mentiras que podem configurar os crimes de calúnia, injúria e difamação. Eles afirmaram também que tomarão as medidas legais cabíveis para reparação por danos morais.

O Planalto foi contatado, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.