Expotchê, cinema ao ar livre, shows e exposições animam o fim de semana do DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 06/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 02h00 )

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O fim de semana em Brasília está recheado de atrações para você se divertir com amigos e família. Entre os destaques, estão shows de cantores rappers, festival gaúcho com música e gastronomia, cinema ao ar livre e exposições. As atividades começam nesta sexta-feira (6).

Shows acontecem neste sábado Reprodução/Instagram @bkttlapa/ @kyanmaloka

Djonga, BK’, PH, Alee, TZ da Coronel e Kyan

Brasília receberá uma explosão de energia com o trap nacional, reunindo nomes como Djonga, BK’, PH, Alee, TZ da Coronel e Kyan neste sábado (7). O evento acontece no Estacionamento 2 do Parque da Cidade. A classificação é de 16 anos.

Onde : Estacionamento 2 do Parque da Cidade

: Estacionamento 2 do Parque da Cidade Quando : sábado (7)

: sábado (7) Horário : 16h

: 16h Valor: a partir de R$ 105

Evento fica até 15 de junho Reprodução/Instagram @expotche

Expotchê

A Expotchê chega à sua 32ª edição e transforma o Pavilhão do Parque da Cidade em um pedaço vivo do Rio Grande do Sul. O evento acontece até 15 de junho com uma programação cheia de shows, gastronomia e dança.

Onde : Pavilhão do Parque da Cidade

: Pavilhão do Parque da Cidade Quando : até 15 de junho

: até 15 de junho Horário : segunda a quinta, das 16h às 23h; sábado e domingo, das 11h às 23h

: segunda a quinta, das 16h às 23h; sábado e domingo, das 11h às 23h Valor: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

RUNN FASTival

O Funn Festival, maior festival de inverno do Brasil, encerra a sua temporada em grande estilo com uma corrida de rua que vai reunir esporte, música e diversão neste domingo (8). Com largada marcada para as 7h no Estacionamento 2 do Parque da Cidade, os corredores poderão escolher entre dois percursos: de 5km ou 10km. A corrida é aberta a todos os perfis de atletas, dos iniciantes aos mais experientes.

Onde : Estacionamento 2 do Parque da Cidade

: Estacionamento 2 do Parque da Cidade Quando : domingo (8)

: domingo (8) Horário : 7h

: 7h Valor: a partir de R$ 119

Exposições são gratuitas Divulgação/ Espaço Renato Russo/ Caixa Cultural

Exposição Netsuke Contemporâneos Esculpidos em Madeira

Brasília recebe a exposição itinerante “Netsuke Contemporâneos Esculpidos em Madeira”, no Espaço Cultural Renato Russo, até 29 de junho. A mostra reúne 63 esculturas, criadas por 41 artesãos e quatro artistas contemporâneos do Japão. A entrada é gratuita.

Onde : Espaço Cultural Renato Russo

: Espaço Cultural Renato Russo Quando : até 29 de junho

: até 29 de junho Horário : 10h às 20h

: 10h às 20h Valor: gratuito

Frequências Urbanas

A Caixa Cultural Brasília está com a exposição “Frequências Urbanas” até 20 de julho. A mostra reúne obras que refletem particularidades culturais, ao mesmo tempo em que exploram temas universais como identidade, resistência e esperança. A entrada é gratuita.

Onde : Caixa Cultural Brasília

: Caixa Cultural Brasília Quando : até 20 de julho

: até 20 de julho Horário : terça a domingo, das 9h às 21h

: terça a domingo, das 9h às 21h Valor: gratuito

Energia, Sou Watt

O Sesi Lab está com a exposição “Energia, Sou Watt”, que aborda o papel do cidadão no enfrentamento das mudanças climáticas. Cada visitante tem a responsabilidade de tomar decisões sobre o futuro energético de uma cidade, equilibrando demandas sociais, econômicas e ambientais. Ao longo de dez estações, equipadas com dispositivos interativos, são apresentados problemas reais sobre um tema cada vez mais urgente, construindo, passo a passo, um mix energético equilibrado e com metas até 2050.

Onde : Sesi Lab

: Sesi Lab Quando : até 7 de setembro

: até 7 de setembro Horário : terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h

: terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h Valor: R$ 20 (inteira)

Espetáculos acontecem neste fim de semana Divulgação/Circo dos Sonhos/ Caixa Cultural Brasília

Circo dos Sonhos

O Circo dos Sonhos, do empresário e ator Marcos Frota, está com uma temporada no Parque da Cidade. O espetáculo acontece em um castelo, onde um show de surpresas com personagens, figurinos e cenários que povoam os contos infantis são exibidos ao público.

Onde : Parque da Cidade

: Parque da Cidade Quando : até 29 de junho de 2025

: até 29 de junho de 2025 Horário : terça a sexta-feira, sempre às 20h; sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h

: terça a sexta-feira, sempre às 20h; sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h Valor: a partir de R$ 70

Deu match

A Caixa Cultural Brasília recebe de 5 a 8 de junho o musical “Deu match”, com os cantores Josyara e Martins. O espetáculo mescla canções dos artistas, além de trazer músicas inéditas e algumas versões de outros artistas brasileiros.

Onde : Caixa Cultural

: Caixa Cultural Quando : até domingo (8)

: até domingo (8) Horário : quinta a sábado, às 20h; domingo, às 19h

: quinta a sábado, às 20h; domingo, às 19h Valor: a partir de R$ 30

Evento espera receber 1.500 pessoas por sessão Reprodução/Instagram @openairbrasil

Open Air Brasília

A nova temporada do Open Air Brasília chega à capital federal para apresentar filmes em uma tela de cinema a céu aberto. Nesta edição, serão realizadas 18 sessões ao longo das semanas, e a expectativa é de 1.500 pessoas por sessão. O evento acontece até 15 de junho, no Pontão do Lago Sul.

Onde : Pontão do Lago Sul

: Pontão do Lago Sul Quando : até 15 de junho

: até 15 de junho Horário : conferir sessões no site

: conferir sessões no site Valor: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

