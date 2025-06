Chefão do PCC, Marcola vai a hospital fazer exame de imagem no joelho Marcola cumpre pena na unidade federal de segurança máxima em São Sebastião, no Distrito Federal Brasília|Do R7, em Brasília 05/06/2025 - 11h53 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h17 ) twitter

Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola e apontado como líder máximo do PCC (Primeiro Comando da Capital), passou por exames médicos na manhã desta quinta-feira (5), no Hospital de Base de Brasília. A informação foi confirmada pelo portal R7.

Para a realização do procedimento, o ambulatório do hospital foi temporariamente fechado e o acesso ao subsolo da unidade ficou restrito a policiais e profissionais de saúde diretamente envolvidos na operação.

Segundo o advogado de Marcola, Bruno Ferullo, o cliente foi submetido a um exame de ressonância magnética no joelho, previamente solicitado por um médico ortopedista. O exame tem o objetivo de avaliar uma possível lesão após o detento sofrer uma torção enquanto realizava atividade física.

“Trata-se de medida de cunho estritamente médico, conforme orientação profissional, após uma torção no joelho quando realizava atividade física”, afirmou o advogado em nota.

A suspeita é de rompimento do ligamento cruzado do joelho, o que exige acompanhamento especializado.

Marcola já precisou deixar a Penitenciária Federal de Brasília em outras ocasiões por motivos de saúde. Em uma delas, foi diagnosticado com gastrite enantematosa, inflamação que atinge a mucosa do estômago.

Marcola cumpre pena na unidade federal de segurança máxima em São Sebastião, no Distrito Federal.

