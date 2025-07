Fala de Bolsonaro sobre repasse de R$ 2 milhões para Eduardo foi usada por Moraes Ex-presidente admitiu a transferência ao filho, que estava no exterior atuando por sanções dos EUA contra o Brasil Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 18/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 18/07/2025 - 10h58 ) twitter

Bolsonaro falou mais de uma vez sobre dinheiro transferido para o filho nos EUA Edilson Rodrigues/Agência Senado - 17.07.2025

O ministro Alexandre de Moraes utilizou uma declaração pública do ex-presidente Jair Bolsonaro como um dos fundamentos para decretar medidas cautelares contra ele no âmbito da Petição 14.129. A ação resultou em operação de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, pela PF, nesta sexta-feira (18).

Em entrevista coletiva no dia 17 de julho, Bolsonaro confirmou ter repassado R$ 2 milhões ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), enquanto este estava no exterior promovendo articulações com autoridades norte-americanas por sanções contra o Brasil.

RESUMO DA NOTÍCIA Jair Bolsonaro confirmou o repasse de R$ 2 milhões ao filho Eduardo Bolsonaro, que atuava no exterior por sanções dos EUA.

A declaração de Bolsonaro foi utilizada por Alexandre de Moraes para medidas cautelares, resultando em busca e apreensão pela PF.

Os recursos contribuíram para a pressão internacional sobre instituições brasileiras e a aplicação da Lei Magnitsky pelos EUA.

Ambos, Bolsonaro e Eduardo, são investigados por obstrução de justiça e conspiração com governo estrangeiro contra o Brasil. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A Polícia Federal classificou o envio do valor, feito via PIX em 13 de maio de 2025, como elemento-chave que demonstra o envolvimento direto do ex-presidente nas ações ilícitas investigadas.

De acordo com os investigadores, os recursos serviram para financiar a ofensiva internacional liderada por Eduardo, que tenta pressionar o STF (Supremo Tribunal Federal), a PGR (Procuradoria-Geral da República) e a própria Polícia Federal.

‌



Segundo o relatório da PF, Eduardo Bolsonaro vinha atuando, desde o início do ano, pela aplicação da Lei Magnitsky — legislação dos EUA voltada a punições contra autoridades estrangeiras — contra membros das instituições brasileiras.

Ele também comemorou publicamente a imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

‌



Para os investigadores, Jair Bolsonaro não apenas apoiou essas ações, mas também as estimulou, utilizando-as como instrumento de pressão para barrar a Ação Penal 2668, na qual é réu por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Durante a mesma entrevista em que admitiu o repasse milionário, Bolsonaro condicionou o fim das sanções norte-americanas à sua anistia no Brasil — o que foi interpretado como confissão de tentativa de subordinação do Judiciário nacional a interesses estrangeiros.

‌



Investigações

A Petição 14.129 reúne elementos dos inquéritos 4995/DF e 4781. A PF aponta que tanto Bolsonaro quanto o filho atuaram com “vontade livre e consciente” para provocar desestabilização institucional, econômica e diplomática.

Ambos são investigados por obstrução de Justiça, coação no curso do processo, atentado contra o Estado Democrático de Direito e conspiração com governo estrangeiro para prática de atos hostis contra o Brasil.

