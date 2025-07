Operação da PF na casa de Bolsonaro resulta em apreensões Defesa do ex-presidente critica medidas restritivas impostas pelo STF Alerta Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h55 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h55 ) twitter

Defesa de Bolsonaro se diz indignada com restrições impostas pelo STF: 'Severas e extremas'

Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca na residência de Jair Bolsonaro e em locais associados ao Partido Liberal. Durante a operação, foram apreendidos US$ 14 mil e R$ 8.000 em espécie.

A defesa de Bolsonaro expressou surpresa e descontentamento com as medidas cautelares impostas, destacando que ele sempre cumpriu as determinações judiciais. A defesa planeja se pronunciar após ter acesso completo à decisão.

Bolsonaro agora usa tornozeleira eletrônica, tem restrições de horário para sair de casa e está proibido de acessar redes sociais e se comunicar com diplomatas e outros réus. As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto de investigações sobre coação no curso do processo, obstrução da Justiça e atentado à soberania nacional.

