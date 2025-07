Cúpula do Congresso rejeita encurtar recesso para discutir ações do STF contra Bolsonaro Alcolumbre e Hugo Motta anteciparam posição de que Câmara e Senado não terão atividades até o fim de julho Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 18/07/2025 - 16h11 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h24 ) twitter

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de restrições impostas pelo STF, nesta sexta-feira (18) Edilson Rodrigues/Agência Senado - 17.07.2025

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), rejeitaram a possibilidade de encerrar o recesso do Congresso Nacional para discutir ações do STF (Supremo Tribunal Federal).

A posição dos representantes foi confirmada nesta sexta-feira (18), horas após aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciarem que formalizariam um pedido para retomada das atividades Legislativas.

A intenção, segundo a legenda, é discutir a relação entre Legislativo e o STF (Supremo Tribunal Federal). Entre as intenções estava a tentativa de retomar o debate para limitar decisões monocráticas e a anistia aos envolvidos em atos extremistas de 8 de Janeiro.

Além da situação envolvendo Bolsonaro, oposicionistas têm criticado outras decisões da corte, como a retomada da validade de decretos do governo ligados ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

O pedido para fim do recesso ainda não foi oficialmente formalizado, mas os presidentes reforçaram a posição contrária. Alcolumbre destacou que o recesso parlamentar do Congresso está mantido durante o mês de julho.

“Durante as próximas duas semanas, não haverá sessões deliberativas nem funcionamento das comissões. As atividades legislativas serão retomadas na semana do dia 4 de agosto, com sessões deliberativas no plenário do Senado e nas comissões”, diz trecho de nota.

Motta também confirmou a continuidade do recesso em julho, conforme estabelecido. “Durante esse período, não serão realizadas votações em plenário nem reuniões das comissões permanentes da Casa”, afirmou, também em nota.

O presidente destacou que a Câmara estará em período de obras, o que também impediria o uso das instalações da Casa.

Ao R7, oposicionistas relataram que vão insistir na continuidade de ações até que a direção da Câmara defina um ato que proíba os encontros.

