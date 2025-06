Filho de Zambelli se manifesta após ordem de prisão da mãe: ‘A gente vai morar onde?’ Em vídeo publicado nas redes sociais, João Zambelli cita ‘ânsia de destruir’ carreira da deputada, que está na lista vermelha da Interpol Brasília|Do R7, em Brasília 05/06/2025 - 13h48 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h10 ) twitter

O filho da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), João Zambelli, se manifestou nesta quinta-feira (5) sobre a ordem de prisão preventiva da parlamentar pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) . Em vídeo publicado no Instagram, João critica a decisão e questiona o que acontecerá com a família da deputada.

“Com essa perseguição toda, não será afetada só minha mãe, serão afetados minha avó e eu. Quando eles quiserem cassar o mandato da minha mãe, a gente vai morar onde? Onde a gente vai ficar? Com o salário de aposentada da minha avó? Que trabalho eu vou arrumar com 17 anos?”, pergunta.

“Como a gente vai se manter? Minha mãe tendo que pagar multa de R$ 4,8 milhões. Isso não existe”, afirmou.

No vídeo, João cita a “ânsia [de Moraes] de destruir a carreira” de Zambelli e cita todas as pessoas que, segundo ele, são afetadas pela decisão do ministro.

“Funcionários do gabinete da minha mãe são afetados. 18 funcionários, alguns têm filhos especiais. 2 ou 3 têm problemas de saúde gravíssimos e trabalham no gabinete como benfeitores porque amam ela, gostam dela. Afeta a vida de todo mundo que esteja relacionado a ela”, completou.

Na decisão, Moraes também ordenou que os perfis da deputada em redes sociais fossem retirados do ar. Nesta quarta-feira (4), ao determinar a prisão preventiva de Zambelli, Moraes deu duas horas para sete plataformas desativarem páginas da deputada ou de familiares, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.

Alguns dos perfis suspensos pelas redes estavam nos nomes da mãe e do filho de Zambelli. João criticou a decisão do ministro. “A minha vó, com 75 anos, vai entrar para deputada federal. Banir a rede social dela? A minha rede social? O que eu fiz de errado?”, questionou.

Segundo a decisão de Moraes, as empresas responsáveis devem fornecer dados cadastrais e preservar os conteúdos das contas. Além disso, o ministro definiu multa no valor de R$ 50 mil à deputada por publicações, próprias ou de terceiros, que repliquem condutas consideradas criminosas.

Ordem de prisão

Diante da notícia de que Zambelli havia deixado o país após ser condenada pelo STF a dez anos de prisão por invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), Moraes decretou a prisão preventiva da parlamentar nesta quarta.

Segundo ele, “após a sua condenação, com a fuga do distrito da culpa, a ré [Zambelli] declarou que pretende insistir nas condutas criminosas, para tentar descredibilizar as instituições brasileiras e atacar o próprio Estado Democrático de Direito, o que justifica, plenamente, a decretação de sua prisão preventiva”.

Além disso, o ministro ordenou o bloqueio de bens e passaportes da deputada, a suspensão de pagamentos por parte da Câmara dos Deputados, o bloqueio das contas dela em redes sociais e a inclusão do nome da parlamentar na difusão vermelha da Interpol.

A Defensoria Pública da União foi nomeada para representá-la, visto que os ex-advogados de Zambelli deixaram a defesa dela.

