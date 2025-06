PF pede inclusão de Zambelli na lista de procurados da Interpol Deputada teve prisão decretada nesta quarta-feira pelo ministro Alexandre de Moraes Brasília|Da Agência Brasil 04/06/2025 - 21h52 (Atualizado em 04/06/2025 - 22h27 ) twitter

Zambelli deixou o país Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 11.6.2024

A Polícia Federal pediu à Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) a inclusão do nome da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) no alerta internacional para localizar pessoas procuradas pela Justiça. Zambelli teve a prisão decretada nesta quarta-feira (4) pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, após ter anunciado que deixou o país.

Além do bloqueio dos passaportes, Moraes determinou que a Polícia Federal tome as providências necessárias para que o nome de Carla Zambelli seja incluído na lista da Interpol, bem como informe o atual paradeiro da deputada para que sua extradição seja solicitada às autoridades do respectivo país.

A decisão de Moraes atende ao pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) feito nessa terça-feira (3). Para Moraes, a decretação da prisão está plenamente justificada, já que Zambelli deixou o Brasil semanas após a Primeira Turma do STF condená-la a dez anos de prisão.

Zambelli foi condenada pela Primeira Turma do STF por invadir o sistema eletrônico do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), com o auxílio do hacker Walter Delgatti, condenado a oito anos e três meses de prisão no mesmo processo.

Em nota, Zambelli afirmou que decisão de mandar prendê-la é ilegal, inconstitucional e autoritária. Segundo ela, esse tipo de medida não poderia ser feita de forma monocrática.

