Após pedido da PGR, Moraes determina prisão preventiva de Zambelli Em entrevista, a parlamentar disse que pedirá licença não remunerada do mandato para ficar fora do Brasil para tratamento médico Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 04/06/2025 - 11h10 (Atualizado em 04/06/2025 - 11h30 )

Moraes decreta prisão preventiva de Zambelli Gustavo Moreno/STF - 3.6.25

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou, nesta quarta-feira (4), a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), após ela anunciar que deixou o Brasil “há alguns dias”. Com a medida, Zambelli também entra para a lista de procurados pela Interpol, com alerta vermelho, o que permite autoridades policiais em todo o mundo localizá-la e prendê-la provisoriamente.

Na decisão, Moraes mandou bloquear os passaportes de Zambelli, inclusive o diplomático, as redes sociais, além do salário e qualquer outra verba destinada à parlamentar pela Câmara dos Deputados.

A deputada também está sujeita a pagar multa diária de R$ 50.000,00 “por postagem nas redes sociais suas ou de terceiros que reiterem condutas criminosas”. Moraes designou um representante da Defensoria Pública para atuar no caso, já que os então advogados de Zambelli anunciaram a renúncia da defesa após Zambelli sair do país.

O ministro se baseou em pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República). Na terça (3), a PGR se posicionou dizendo que uma das medidas possíveis contra ela seria realmente o pedido de prisão preventiva.

Anúncio de Zambelli

Em entrevista a um canal no YouTube nesta terça, a parlamentar disse que pedirá licença não remunerada do mandato para ficar fora do Brasil para tratamento médico.

Zambelli está nos Estados Unidos. Porém, afirmou que vai viajar para a Itália nos próximos dias. Segundo a parlamentar, ela tem cidadania italiana.

Em maio, Zambelli foi condenada a dez anos de prisão pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Ela chegou a ter o passaporte confiscado, em 2023, mas acabou sendo devolvido em seguida.

O que pode acontecer com Zambelli?

Segundo o advogado criminalista e professor Rodrigo Barbosa, o paradeiro desconhecido da deputada Carla Zambelli torna qualquer pedido de extradição mais complexo. A parlamentar diz ter cidadania italiana, mas existe a possibilidade de ela estar nos Estados Unidos.

“Antes de pensarmos na possibilidade de extradição, é preciso saber em qual país ela está no momento do pedido e, eventualmente, em qual país estará se for presa — se isso acontecer. A localização é essencial para determinar a viabilidade de extradição”, explicou.

