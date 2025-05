Fim dos canais por números? Entenda a TV 3.0, modelo que pode chegar em breve ao Brasil Nova tecnologia oferece melhor qualidade de imagem e som, além de recursos interativos e personalização da experiência do usuário Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 13/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Canais serão integrados à internet Valter Campanato/Agência Brasil

Os brasileiros devem se preparar para uma mudança significativa na forma de assistir aos canais de televisão aberta. Isso porque o governo federal pretende implantar a TV 3.0, uma nova tecnologia que oferece melhor qualidade de imagem e som, além de recursos interativos e personalização da experiência do usuário.

Durante a posse do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, na última quarta-feira (7), ele afirmou que o novo padrão tecnológico deve ser lançado em breve.

“Temos pela frente a implantação da TV 3.0. É uma transformação tecnológica na TV e no setor, um grande saldo tecnológico democrático que vai transformar a televisão aberta brasileira, reforçando o seu papel como serviço gratuito, aberto e de qualidade”, disse Siqueira.

A terceira geração da televisão aberta será baseada em um padrão que integra totalmente os canais à internet. Com essa inovação, o telespectador deixará de acessar os canais por números e passará a encontrá-los por meio de aplicativos, em um sistema similar ao das plataformas de streaming.

‌



Os tipos de interação dependerão do provedor de conteúdo, mas será possível, por exemplo, acessar e responder enquetes, escolher entre diferentes câmeras em um reality show ou jogos de futebol, além de fazer compras online dos itens apresentados na tela.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Além disso, a qualidade da resolução da imagem passará de Full HD para 4K ou até 8K. A melhora também ocorre na cor, na nitidez e no som da televisão.

‌



O acesso à TV 3.0 será gratuito, mas, além da conexão com a internet para os componentes interativos, dependerá inicialmente de um conversor, até que as TVs disponíveis no mercado brasileiro estejam totalmente preparadas para receber o sinal do novo padrão.

Quando será implementado

Em abril de 2023, Lula assinou um decreto para o avanço da tecnologia no país. Com o documento, a pasta instituiu um grupo de trabalho para propor um padrão tecnológico, regulamentação e modelo de implantação.

‌



Em 2024, o ministério concluiu o decreto da nova tecnologia e, na ocasião, o então chefe da pasta, Juscelino Filho, anunciou a implementação da TV 3.0. A previsão era o novo modelo fosse lançado em 2025.

Em sua posse, Siqueira informou que o decreto está pronto e que aguarda o retorno do presidente Lula, que está na China, para sancionar o documento.

*Estagiária sob supervisão de Leonardo Meireles

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp