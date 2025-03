Fósseis em forma de navio encontrados na Turquia refletem descrição bíblica da Arca de Noé Material foi encontrado por especialistas e vem sendo estudado desde 2021; descoberta indica veracidade de dilúvio antigo Brasília|Do R7 17/03/2025 - 17h47 (Atualizado em 17/03/2025 - 17h47 ) twitter

Material foi encontrado no leste da Turquia Arquivo/ Noah's Ark Scans

A descoberta de fósseis e de uma estrutura geológica com formato semelhante a um navio traz fortes evidências da historicidade da Arca de Noé , descrita na Bíblia como uma grande embarcação construída sob orientação divina para salvar a humanidade e os animais de um dilúvio.

Segundo o relato bíblico, encontrado no livro de Gênesis, Deus instruiu Noé a construir a arca para preservar a vida diante de uma destruição iminente causada pela corrupção da humanidade.

A formação geológica, conhecida como Formação Durupinar, possui aproximadamente 163 metros de extensão e é composta de limonita, um tipo de minério. Ela está localizada a cerca de 30 km ao sul do Monte Ararat, na fronteira entre a Turquia e o Irã, precisamente onde, segundo a tradição bíblica, a Arca teria ficado após o recuo das águas do dilúvio.

O material foi identificado por especialistas da Universidade Técnica de Istambul, Universidade Agri Ibrahim Cecen e Universidade Andrews, conforme noticiado pelo jornal The Jerusalem Post.

‌



Os pesquisadores analisaram amostras e identificaram traços de materiais argilosos, depósitos marinhos e restos de frutos do mar, incluindo moluscos, que foram datados entre 3.500 e 5.000 anos. Esse período coincide exatamente com a era atribuída ao dilúvio, conforme descrito no livro de Gênesis.

Além disso, as dimensões da estrutura, aproximadamente 150 metros de comprimento, se alinham perfeitamente ao relato bíblico, que especifica que a Arca de Noé deveria ter “um comprimento de 150 metros, sua largura 23 metros e sua altura 13,7 metros” (Gênesis 6:15). Essa precisão impressionante fortalece a tese de que a estrutura encontrada pode, de fato, ser os vestígios da embarcação construída por Noé.

‌



Outro fator importante apontado pelos cientistas foi a presença de substâncias marinhas nas amostras coletadas, indicando que a área já esteve submersa sob grande volume de água no passado. Para os pesquisadores, essa descoberta confirma que um dilúvio de proporções catastróficas ocorreu na região, exatamente como descrito na Bíblia.

A descoberta é considerada uma das mais impressionantes já registradas, pois oferece evidências físicas de um evento que, até então, era visto por alguns apenas como uma tradição.

‌



A confirmação científica desse achado reforça a autenticidade dos registros bíblicos e demonstra que a narrativa do dilúvio é um evento histórico real e documentado.