Governo faz novos pedidos ao Orçamento e votação pode ser novamente adiada Relatório final ainda não foi concluído e senador responsável cita possibilidade para próxima semana Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 17/03/2025 - 12h53 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h57 )

O relator do Orçamento, Angelo Coronel (PSD-BA), cita possibilidade de adiamento de votação Jefferson Rudy/Agência Senado

Novos pedidos apresentados pelo governo, a necessidade de adaptação do relatório final e a viagem dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) podem pesar no calendário e levar ao adiamento da votação do Orçamento de 2025 mais uma vez.

O texto final estava previsto para ser divulgado no fim de semana, mas a peça está em discussão e não foi apresentada até o início da tarde desta segunda-feira (17). A versão ainda depende de novos ajustes solicitados pela ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento. O ofício enviado chegou de forma oficial à CMO (Comissão Mista de Orçamento) hoje.

A novidade da nova solicitação do governo são as propostas mais definidas para a manutenção do programa Pé-de-Meia, voltado para beneficiar estudantes que concluírem as etapas do ensino médio.

Entre os pontos para atender a iniciativa, o Planejamento sugere investir recursos ligados ao Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços - criado pela proposta da reforma tributária e prevê a criação de uma poupança para contribuir com o incentivo e permanência do programa.

‌



A justificativa apresentada pelo ministério é garantir mais flexibilidade em despesas ligadas ao Pé-de-Meia. A uma readequação de gastos total prevista pelo governo supera os R$ 39,7 bilhões. O valor de cortes previsto para o Bolsa Família segue em R$ 7,7 bilhões.

‌



Próximos passos

A nova solicitação precisa agora ser implementada no relatório final do Orçamento, que não tem uma previsão oficial para quando será concluído. Conforme apurou o R7, a intenção é chegar a um fim da peça em breve, mas haveria dificuldade em uma versão final até o fim do dia.

O atraso no relatório pode também interferir nas previsões de votação. A data oficial segue prevista para o próximo dia 19 de março na CMO (Comissão Mista de Orçamento), e até o dia 20, em plenário, mas o cronograma depende de acordo entre líderes. O relator do texto, senador Angelo Coronel (PSD-BA), trabalha com a possibilidade de prorrogação em uma semana.

“Se a gente não seguir um consenso na segunda ou terça, provavelmente ficará o retorno da viagem de Alcolumbre e Motta, no fim do mês. Então acredito que poderemos ter mais uma prorrogação de uma semana, porque tem temas que têm que ser pacificado”, afirmou.