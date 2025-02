GDF pretende entregar quatro Centros de Referência da Mulher Brasileira até maio Obras têm investimento de R$ 4,9 milhões em emendas federais e R$ 3,9 milhões de contrapartida do governo distrital Brasília|Kristine Otaviano, RECORD e Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 31/01/2025 - 10h42 (Atualizado em 31/01/2025 - 11h17 ) twitter

Celina Leão visitou nesta sexta-feira obras no Sol Nascente George Gianni / VGDF - 27

O governo do Distrito Federal pretende entregar quatro novos Centros de Referência da Mulher Brasileira até o fim de maio. A expectativa foi anunciada pela vice-governadora, Celina Leão, em visita à unidade em construção do Sol Nascente, na manhã desta sexta-feira (31).

As obras contam com investimento de R$ 4,9 milhões em emendas federais e R$ 3,9 milhões de contrapartida do governo federal.

“Essa cidade [Sol Nascente] precisa de investimento e esse equipamento público vem como um marco fundamental de direito das nossas mulheres. Essa é uma área de vulnerabilidade que precisa de uma atenção especial, aqui temos um alto número de ocorrências [de violência doméstica]. Esse vai ser um equipamento não só de cidadania e direitos humanos, mas vai trazer acolhimento, conhecimento e cursos de capacitação”, disse.

Celina acrescentou que o espaço é 100% acessível. “Temos também área para as crianças”, reforçou. Também nesta sexta-feira, a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, visitou o local. “Isso é o GDF e a União trabalhando juntos para salvar a vida das mulheres. O Centro de Referência é um espaço super importante de apoio psicológico, social e jurídico”, afirmou.

‌



A secretária da Mulher do DF, Giselle Ferreira, explicou que o espaço será um ponto de apoio às mulheres. “Temos uma Casa da Mulher em Ceilândia, mas agora vamos ter aqui no Sol Nascente. O espaço em que a mulher que está sendo vítima de violência doméstica vai ter acolhimento, e onde aquela mulher que precisa de informação ou capacitação vai receber apoio e suporte”, disse.

As outras unidades estão em fase de construção no Recanto das Emas, Sobradinho II e São Sebastião, todas próximas ao transporte público e preparadas para receber pessoas com deficiência. As unidades do Sol Nascente e o Recanto das Emas estão na fase final de vistoria dos órgãos de controle para a certificação da obra, o Habite-se, que deve ocorrer nos próximos dias.

‌



A etapa seguinte é a chegada dos equipamentos, como mobiliário, computadores e eletrodomésticos, já adquiridos pela Secretaria da Mulher. Já as unidades de São Sebastião e de Sobradinho II estão com 90% das obras concluídas para o início das vistorias.

As unidades são compostas por recepção, depósito, copa, duas salas para atendimentos psicossociais, brinquedoteca com fraldário, três salas administrativas, espaço de convivência interno e externo com paisagismo, e estacionamento.

‌



Atendimentos

Um dos principais serviços oferecidos às mulheres são os atendimentos psicossociais por meio de uma equipe multidisciplinar formada por agentes sociais, psicólogos, pedagogos e educadores sociais. São realizadas escutas qualificadas, análise das demandas das vítimas e encaminhamentos para apoio de órgãos parceiros. A assistência é realizada de forma espontânea e gratuita.

Aberta durante 24h no centro da Ceilândia, a Casa promove o bem-estar da população e acolhe as mulheres em situações de violência. O alojamento é oferecido por até 48h às vítimas e suas filhas, de qualquer idade, e filhos de até 12 anos.

Também é oferecido atendimentos de psicólogos, pedagogos e assistentes sociais, além de capacitação profissional e encaminhamento ao mercado de trabalho por meio de cursos e oficinas profissionalizantes. O espaço de alojamento conta com 14 camas, cozinha, uma sala de tevê e uma brinquedoteca para as crianças e adolescentes que acompanham as mulheres atendidas pela Casa.