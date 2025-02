Conheça os candidatos que disputarão a Presidência da Câmara dos Deputados Casa terá disputa entre o paraibano Hugo Motta, o carioca Pastor Henrique Vieira e o gaúcho Marcel van Hattem Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 31/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 02h00 ) twitter

Conheça os candidatos à Presidência da Câmara dos Deputados Montagem - Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 19/12/2024, 18/12/2024 e 19/12/2024

A eleição para o comando da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados está prevista para acontecer às 16h deste sábado (1°). Na ocasião, os deputados vão eleger uma chapa para compor a cúpula da Casa, o que inclui um presidente e um vice-presidente. Os mandatos terão duração de dois anos, até fevereiro de 2027.

Até o momento, há três candidatos à presidência da Câmara: Hugo Motta (Republicanos-PB), Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Marcel van Hattem (Novo-RS).

O favoritismo, contudo, gira em torno de Motta. Aos 35 anos, o parlamentar recebeu o apoio do atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e de 18 partidos, que podem lhe render 496 votos ao todo. De toda a Casa, apenas duas siglas não aderiram à campanha de Motta: PSOL e Novo, que juntas têm 17 deputados.

Hugo Motta

Hugo Motta é um dos candidatos à Presidência da Câmara Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 17.12.2024

Nascido em João Pessoa, capital da Paraíba, Motta está em seu quarto mandato como deputado federal. Iniciou a vida política em 2005, ao se filiar ao então PMDB, atual MDB. Ele é formado em medicina pela Universidade Católica de Brasília.

O paraibano conquistou sua primeira vaga para a Câmara em 2010, aos 21 anos, tornando-se o deputado federal mais jovem do país. Em 2014, ele presidiu a Comissão de Fiscalização e Controle.

Um ano depois, comandou a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Petrobras, que investigou supostas irregularidades na construção de refinarias no Brasil.

Atualmente líder do Republicanos na Câmara, Motta se tornou vice-líder de diferentes blocos partidários na Casa, sendo parte da base dos governos Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e Bolsonaro.

Após a entrada de Silvio Costa Filho no comando do Ministério dos Portos e Aeroportos, a relação entre Motta e o governo Lula se tornou um pouco mais próxima.

Nas eleições de 2022, o deputado obteve a reeleição com 158.171 votos, sendo o mais votado do estado. O parlamentar é de família com presença forte na política paraibana, sendo neto do ex-prefeito de Patos Nabor Wanderley, que comandou a cidade na década de 1950. O pai do deputado, Nabor Wanderley, é o atual prefeito da cidade.

Pastor Henrique Vieira

Pastor Henrique Vieira é um dos candidatos à Presidência da Câmara Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 18.12.2024

Aos 37 anos, Vieira está no primeiro mandato na Câmara e tem o apoio apenas de seu partido. Ele nasceu em Niterói (RJ) e é graduado em ciências sociais pela Universidade Federal Fluminense, em teologia pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro e em história pela Universidade Salgado de Oliveira.

Ele se filiou ao PSOL em 2007, sendo eleito vereador de Niterói com 2.878 votos em 2012. Mas não conseguiu se reeleger em 2016. Seis anos depois, conseguiu se eleger deputado federal com 53.933 votos. Atualmente, é vice-líder do governo Lula e o líder da bancada do PSOL na Câmara.

A família de Vieira não vem da política. Ele é filho de um alfaiate e de uma professora da rede pública da educação infantil. Ele foi aluno universitário do ex-deputado Marcelo Freixo. Vieira é um dos cinco fundadores da Igreja Batista do Caminho, que surgiu em 2009.

Marcel van Hattem

Marcel van Hattem é um dos candidatos à Presidência da Câmara Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 18.12.2024

Quem também vai concorrer ao posto de presidente da Câmara é o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS).

Ele tem bacharelado em relações internacionais e especialização lato sensu em direito, economia e democracia constitucional, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, obteve o grau de mestre em ciência política pela Universidade de Leiden (Holanda) e em jornalismo, mídia e globalização pelas Universidades de Aarhus (Dinamarca) e de Amsterdã (Holanda).

O gaúcho começou a vida política no Brasil em 2004, aos 18 anos, ao se eleger vereador de Dois Irmãos (RS). Van Hattem concorreu a deputado estadual e teve sua diplomação em 2014, como primeiro suplente do PP, exercendo o mandato de fevereiro de 2015 a março de 2018.

Em março de 2018, filiou-se ao Partido Novo e foi eleito deputado federal. Em 2022, obteve a reeleição.