‘Minoria barulhenta talvez não nos ame’, diz Gilmar Mendes sobre popularidade do STF Ministro afirma estar acostumado com críticas e acredita que exposição faz parte do cargo na Corte Brasília|Do R7, em Brasília 25/06/2025 - 13h43 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h57 ) twitter

Gilmar Mendes será o entrevistado do JR Entrevista desta quarta Reprodução/ RECORD

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou em entrevista ao JR Entrevista, que está acostumado com as críticas e que não se incomoda. Ao ser lembrado a posição de destaque no Judiciário costuma gerar reações intensas, ele concordou.

“Costumo dizer que temos uma maioria que nos apoia e uma minoria bastante barulhenta que talvez não nos ame”, declarou.

A íntegra da entrevista vai ao ar nesta quarta-feira (25), na RECORD News.

Durante a entrevista, o ministro foi questionado sobre as críticas ao fórum jurídico que organiza em Lisboa, em Portugal, e afirmou não se importar com elas.

O evento, que reúne autoridades, juristas e acadêmicos, já foi apelidado de “Gilmarpalooza”, referência ao Lollapalooza, festival de música criado em Chicago e realizado anualmente em cidades como São Paulo.

Segundo ele, as reações fazem parte da visibilidade alcançada. “O evento é extremamente bem-sucedido, atrai palestrantes relevantes, e é natural que haja críticas, muitas vezes baseadas em visões distorcidas”, afirmou.

Responsabilização das redes sociais

Questionado sobre a regulação das redes sociais, o ministro afirmou estar otimista com a formação de maioria no STF favor da responsabilização das plataformas pelas publicações ilegais feitas por usuários.

O julgamento foi retomado nesta quarta-feira pela Corte, com o placar parcial a favor da tese da responsabilização.

“Estamos com boas expectativas em criar maioria. Certamente teremos que fazer alguns ajustes aqui e alí”, declarou Mendes.

O ministro também defendeu que as empresas responsáveis pelas plataformas digitais tenham deveres mais claros em relação ao conteúdo que hospedam.

“Empresas que lucram com publicidade e impulsionam atividades online também devem assumir alguma responsabilidade, algum dever de cuidado, para evitar consequências trágicas que, muitas vezes, afetam diretamente nossas famílias”, afirmou o ministro.

Ele citou como exemplo o caso de uma menina de 8 anos do Distrito Federal que morreu ao tentar um desafio com desodorante divulgado nas redes sociais.

