Gilmar Mendes vota para condenar Zambelli por porte ilegal de arma e cassar mandato Ministra Cármen Lúcia acompanhou o voto de Mendes, relator do caso; placar está 3 a 0 Brasília|Victoria Lacerda e Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 21/03/2025 - 11h51 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h07 )

STF começa a julgar Zambelli Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 10/12/2024

O placar do julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) está 3 votos a 0 até o momento, favorável à condenação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

O relator do caso, ministro Gilmar Mendes, votou a favor da condenação, da perda do mandato da parlamentar, da cassação de sua autorização para porte de armas e da devolução da arma apreendida ao Comando do Exército.

A ministra Cármen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes seguiram o voto de Gilmar Mendes. O julgamento começou nesta sexta-feira (21).

O caso se refere a outubro de 2022, na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, quando Zambelli se envolveu em uma discussão com um apoiador do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma rua de um bairro nobre de São Paulo.

‌



A Procuradoria-Geral da República denunciou a deputada por dois crimes: porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com arma de fogo. O porte ilegal de arma ocorre quando alguém porta uma arma sem a devida autorização, o que é considerado crime pelo Estatuto do Desarmamento, com pena de 2 a 4 anos de prisão.

Já o constrangimento ilegal acontece quando alguém é forçado a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda, por meio de violência ou ameaça, especialmente com o uso de arma de fogo. Neste caso, a pena inicial é de 3 meses a 1 ano, sendo dobrada se a arma for utilizada.

‌



Além da condenação no STF, Zambelli também teve seu diploma de deputada federal cassado pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) em janeiro, tornando-a inelegível por 8 anos.

A ação foi movida pela deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), que acusou Zambelli de abuso de poder político e de disseminação de informações falsas sobre o processo eleitoral de 2022.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O julgamento no STF também aborda a atitude de Zambelli em desrespeitar uma resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que proibia o porte de armas e munições por CACs (colecionadores, atiradores e caçadores) nas 24 horas antes e depois das eleições.

A parlamentar ainda pode recorrer ao TSE quanto à cassação de seu diploma.