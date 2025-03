STF marca para 21 de março julgamento de Carla Zambelli por porte ilegal de arma Ela perseguiu, armada, um homem em São Paulo: O episódio, filmado, ocorreu em 29 de outubro de 2022 Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 11/03/2025 - 12h39 (Atualizado em 11/03/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

STF marca para 21 de março julgamento de Carla Zambelli por porte ilegal de arma Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O STF (Supremo Tribunal Federal) marcou para 21 de março o início do julgamento do caso que tornou a deputada Carla Zambelli (PL-SP) ré pelos crimes de porte de arma de fogo sem autorização e constrangimento ilegal.

Os dois crimes teriam sido cometidos quando ela perseguiu, armada, um homem em São Paulo: O episódio, que foi filmado, ocorreu em 29 de outubro de 2022, véspera do segundo turno das eleições.

O julgamento dos ministros é realizado na modalidade virtual até o dia 28. Nesse modelo, não há discussão. Se houver um pedido de vista, o julgamento será suspenso. Caso ocorra um pedido de destaque, a decisão será levada ao plenário físico do tribunal.

Nas eleições daquele ano, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) havia proibido o transporte de armas e munições em todo o território nacional por parte de colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) no dia das eleições, nas 24 horas que antecediam o pleito e nas 24 horas após o fim da votação. O descumprimento da norma poderia resultar em prisão em flagrante por porte ilegal de arma, além de crime eleitoral.

‌



Em entrevista após a confusão, Zambelli disse ter ignorado a resolução. “Conscientemente, estava ignorando a resolução e continuarei ignorando a resolução do [ministro] Alexandre de Moraes, porque ele não é legislador. É simplesmente presidente do TSE e membro do STF. Ele não pode, em nenhum momento, fazer lei. Isso é ativismo judicial.”