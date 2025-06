Gilson Machado é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (13) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Brasília|Do R7 13/06/2025 - 17h29 (Atualizado em 13/06/2025 - 17h29 ) twitter

Gilson Machado é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (13)

Gilson Machado é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (13). O ex-ministro do Turismo foi preso por tentar emitir um passaporte português para Mauro Cid, um dos réus na ação que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre a tentativa de golpe de Estado.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 10h12 desta sexta.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Gilson Machado” são: Pernambuco, Distrito Federal, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba, apontou o Google Trends. Confira:

Gilson Machado é preso por tentar emitir passaporte para Mauro Cid

O ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado, foi preso nesta sexta-feira (13), em Recife (PE), pela Polícia Federal. Ele é suspeito de tentar emitir um passaporte português em nome do tenente-coronel Mauro Cid. Saiba mais em R7.com.