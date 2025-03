Gleisi diz que ‘chega para somar’ e promete diálogo com Congresso e ajudar Haddad Nova ministra tomou posse nesta segunda nas Relações Institucionais e destacou isenção do Imposto de Renda como prioridade Brasília|Ana Isabel Mansur e Lis Cappi, do R7 em Brasília 10/03/2025 - 18h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h17 ) twitter

Gleisi assume no lugar de Padilha, que foi pra Saúde José Cruz/Agência Brasil - 10.3.2025

A nova ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, prometeu nesta segunda-feira (10) dialogar com o Congresso Nacional enquanto estiver à frente da pasta e garantiu que vai ajudar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na aprovação de pautas econômicas no Legislativo. Em discurso na cerimônia de posse, Gleisi destacou como prioridade na agenda legislativa a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil reais mensais.

Ela assume no lugar de Alexandre Padilha que, com a demissão de Nísia Trindade, é o novo ministro da Saúde. A pasta de Relações Institucionais é responsável pela articulação política do governo com o Congresso. Chego para somar. Foi essa missão que recebi e pretendo cumprir, num governo de ampla coalizão, dialogando com as forças políticas do Congresso e com as expressões da sociedade, suas organizações e movimentos”, declarou.

A nova ministra afirmou ter “plena consciência” do papel que vai exercer. “Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo, as pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda”, acrescentou.

Gleisi destacou que pretende construir uma “base de apoio estável” do governo Lula no Congresso Nacional. “Para avançarmos na agenda legislativa para o povo brasileiro. Destaco a isenção do IR para os que recebem até R$ 5 mil por mês. Hoje, presidente Lula, uma professora que ganha R$ 5 mil paga 27,5% de Imposto de Renda, enquanto cerca de 150 mil pessoas, que ganham muito, pagam menos de 10% de imposto. Essa medida vai ajudar milhões de brasileiros e brasileiras”, defendeu.

Novo ministro da Saúde

Ao assumir, Alexandre Padilha garantiu que terá como compromisso à frente do Ministério da Saúde reduzir as filas de espera por atendimento especializado no SUS (Sistema Único de Saúde).

“Chego com uma obsessão: reduzir o tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Todos os dias vou trabalhar para buscar o maior acesso e o menor tempo de espera. Não há solução mágica para um gargalo que ultrapassa décadas e se agravou com a pandemia [de Covid]”, afirmou Padilha.