No 8 de março, Gleisi Hoffmann rebate fala de Bolsonaro: 'Logo lhe faltará liberdade' Bolsonaro foi gravado nesta semana afirmando considerar mulheres que apoiam o Partido dos Trabalhadores (PT) como “feias” e “incomíveis” Brasília|Do R7, com Estadão Conteúdo 08/03/2025 - 16h23 (Atualizado em 08/03/2025 - 16h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No 8 de março, Gleisi Hoffmann rebate fala de Bolsonaro: 'Logo lhe faltará liberdade' Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 25.02.2025

A nova ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, rebateu neste sábado (8) nas redes sociais, ao comemorar o Dia Internacional da Mulher, falas machistas desta semana do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Bolsonaro foi gravado nesta semana afirmando considerar mulheres que apoiam o Partido dos Trabalhadores (PT) como “feias” e “incomíveis”.

As imagens foram gravadas na casa do ex-presidente em Angra dos Reis (RJ), onde ele passou o Carnaval. ”Aquelas que o inelegível chamou de ‘feias’ e outras palavras impublicáveis, expondo o machismo e a misoginia da extrema-direita que ele representa. Lhe falta espelho! E logo lhe faltará liberdade”, disse Hoffmann.

Entre os aliados presentes, estava o deputado federal Helio Lopes (PL-RJ). Bolsonaro tem um histórico de declarações consideradas sexistas. Em 2020, o Ministério Público Federal apresentou uma ação civil pública contra seu governo por postura ‘desrespeitosa’ e declarações discriminatórias do presidente e de seus ministros com relação às mulheres.

Também neste sábado, o ministro Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes encaminhou à Procuradoria-Geral da República as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros acusados em investigação sobre tentativa de golpe de Estado e outros crimes, incluindo organização criminosa.

‌



Na publicação das redes sociais, a nova ministra também falou sobre a presença das mulheres no PT.

“Fico muito orgulhosa de ter presidido um partido em que as mulheres exercem 50% de todos os cargos de direção. O primeiro partido no Brasil em que a paridade de gênero foi efetivada”, apontou. Gleisi deixará a presidência do partido após assumir o ministério. Sua posse está marcada para 10 de março. Ela assumirá o cargo de Alexandre Padilha, que vai para o Ministério da Saúde.