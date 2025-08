Governador do Ceará critica tarifa dos EUA e promete apoio a setores afetados Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que está atuando diretamente para minimizar os impactos da decisão no estado Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 01/08/2025 - 08h40 (Atualizado em 01/08/2025 - 08h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Governador do Ceará, Elmano de Freitas, criticou tarifa de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros.

Ele está colaborando com o governo federal para minimizar os impactos no estado.

Reuniões foram realizadas para discutir medidas de apoio a setores afetados, como pescados e castanha de caju.

Estudo aponta que o Ceará será o estado mais impactado devido à dependência de exportações agrícolas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Elmano: prioridade é preservar produção e emprego Carlos Gibaja/Casa Civil do Governo do Ceará-31.07.2025

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), criticou nesta quinta-feira (31) a nova tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e classificou a medida como “absurda e injustificável”. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que está atuando diretamente para minimizar os impactos da decisão no estado.

“Por conta do absurdo e injustificável aumento das tarifas imposto pelo presidente Donald Trump aos nossos produtos e que atingiu todo o Brasil, informo que venho tratando pessoalmente da questão”, declarou.

As articulações, segundo ele, estão sendo feitas em conjunto com o governo federal, especialmente com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O governador também disse que está em contato com as superintendências da Receita Federal e do Ibama no Ceará, além da administração do Porto do Mucuripe, para agilizar o envio de mercadorias antes do início da nova tarifa, previsto para 6 de agosto.

“Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que nossos produtores e nossa economia não sofram tantas consequências”, garantiu.

‌



Em reunião com a Casa Civil, a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria Geral do Estado, o governador discutiu as primeiras medidas para mitigar os efeitos da nova tarifa. Entre elas, está a realização de encontros individuais com os setores mais atingidos, como os de pescados, castanha de caju, água de coco, cera de carnaúba, couros e calçados.

“Neste momento difícil, estou ao lado das nossas empresas e dos nossos produtores, do maior ao mais humilde, para minimizar os impactos nos seus negócios e para que os empregos dos cearenses sejam preservados”, afirmou.

‌



Um estudo recente da Confederação Nacional da Indústria apontou que o Ceará será o estado mais impactado pelas novas tarifas. Entre os motivos estão a alta concentração de exportações de produtos agrícolas e de baixo valor agregado com destino aos Estados Unidos, além da forte dependência de pequenos e médios produtores locais dessas vendas externas.

As medidas fazem parte de um esforço emergencial do governo estadual para proteger a economia cearense e os empregos, especialmente em setores com forte vocação exportadora.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp