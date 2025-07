Seis estados devem perder mais de R$ 1 bi com tarifa dos EUA; Ceará lidera em dependência Os maiores prejuízos em valor absoluto estão concentrados nas regiões Sudeste e Sul Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 30/07/2025 - 08h22 (Atualizado em 30/07/2025 - 08h27 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O Ceará é o estado brasileiro mais dependente do mercado dos EUA, com 44,9% das exportações destinadas a esse país.

A nova tarifa de 50%, imposta pelos EUA, deve causar um prejuízo total de R$ 19 bilhões ao Brasil, afetando principalmente bens industrializados.

Seis estados brasileiros, incluindo Espírito Santo e Paraíba, enfrentarão perdas financeiras superiores a R$ 1 bilhão.

A CNI alerta que as tarifas poderão desorganizar cadeias produtivas e aumentar preços no mercado interno, além de comprometer a competitividade industrial. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ceará lidera em dependência Vosmar Rosa/MPOR - Arquivo

O Ceará é hoje o estado brasileiro com maior dependência do mercado norte-americano. De acordo com levantamento divulgado nesta terça-feira (29) pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), 44,9% das exportações cearenses em 2024 tiveram como destino os Estados Unidos.

Em seguida, aparecem Espírito Santo (28,6%), Paraíba (21,6%) e Sergipe (17,1%), estados que também devem sofrer com a nova tarifa de 50% imposta pelo governo do presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros — medida que começa a valer em 1º de agosto. A estimativa da CNI é de que o Brasil tenha prejuízos de ao menos R$ 19 bilhões com a taxação extra, principalmente sobre bens industrializados.

Impacto bilionário para seis estados

Embora os estados mais dependentes tenham economias menores, os maiores prejuízos em valor absoluto estão concentrados nas regiões Sudeste e Sul, que possuem cadeias industriais mais desenvolvidas e exportações mais volumosas.

Veja os seis estados com impacto financeiro superior a R$ 1 bilhão:

‌



São Paulo – R$ 4,4 bilhões

Paraná – R$ 1,91 bilhão

Rio Grande do Sul – R$ 1,9 bilhão

Santa Catarina – R$ 1,7 bilhão

Minas Gerais – R$ 1,66 bilhão

Amazonas – R$ 1,1 bilhão

Já nos estados mais dependentes, o impacto proporcional é elevado, ainda que os valores totais sejam menores:

Espírito Santo – R$ 605 milhões

Ceará – R$ 190 milhões

Paraíba – R$ 101 milhões

Setores mais atingidos

Segundo a CNI, 78,2% das exportações brasileiras aos Estados Unidos são de bens industrializados, que agora serão os mais atingidos pelo tarifaço. Os principais produtos afetados incluem:

‌



Óleos brutos de petróleo

Ferro-gusa e semiacabados de ferro e aço

Aeronaves

Carnes bovinas congeladas

Café não torrado

Celulose

Calçados

Açúcar

O presidente da CNI, Ricardo Alban, classificou a medida como “expressiva e injustificável”. Segundo ele, “as tarifas penalizam setores estratégicos da economia, com risco de cortes em pedidos, perda de competitividade e possíveis demissões no setor industrial.”

Recomendações da CNI

Para mitigar os efeitos da medida norte-americana, a Confederação recomenda que o governo brasileiro:

‌



Intensifique o diálogo bilateral com os EUA

Diversifique os mercados de exportação

Implemente medidas emergenciais de apoio aos setores atingidos

Ofereça linhas de crédito e financiamento

Estimule a agregação de valor nas cadeias produtivas

Amplie prazos de adaptação às novas condições comerciais

A CNI avalia que, além dos impactos diretos nas exportações, a tarifa de 50% pode gerar efeitos em cascata, com aumento de preços no mercado interno e desorganização de cadeias produtivas integradas. O cenário também coloca o Brasil em alerta quanto à necessidade de proteger sua posição nas cadeias globais de valor e buscar novos acordos comerciais.

