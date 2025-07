Tarifaço: apesar de exceções, impacto é ‘gigantesco’, avalia ex-secretário de Comércio Exterior Produtos como o café, carne bovina e cacau serão taxados pelos EUA Internacional|Rute Moraes e Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 30/07/2025 - 17h13 (Atualizado em 30/07/2025 - 17h29 ) twitter

Presidente dos EUA, Donald Trump assinou ordem executiva nesta quarta-feira Official White House Photo by Molly Riley - 30.07.2025

Apesar da lista com quase 700 exceções, a tarifa aplicada pelos EUA de 50% a produtos brasileiros ainda terá um impacto “gigantesco” para o comercio nacional. A avaliação é do ex-secretário de Comércio Exterior Welber Barral, ex-árbitro no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul e do sistema de solução de controvérsias da OMC (Organização Mundial do Comércio).

O presidente americano, Donald Trump, assinou, nesta quarta-feira (30), uma ordem executiva que impõe tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros — o que eleva o total da taxa para 50%, tendo em vista a alíquota aplicada anteriormente de 10%.

Ao R7, Barral ressaltou que produtos como café, celulose e maquinários serão taxados pelos EUA, o que ele considera preocupante porque não sabe de onde os EUA vão importar café.

Em lista divulgada nesta tarde, Trump deixou fora da taxação 694 itens exportados pelo Brasil aos EUA. Entre os produtos que não receberão a tarifa, estão suco de laranja, aviões comerciais, combustíveis, petróleo e minério de ferro.

Commodities brasileiras com grande fluxo comercial para os Estados Unidos, como carne bovina, café e cacau, não foram incluídas nas exceções e serão taxadas em 50%. Veja abaixo a lista completa dos itens que não serão taxados.

A manutenção da tarifa ao café e ao cacau diverge de declaração feita pelo secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, na terça (29).

Café e cacau

Segundo dados do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), os Estados Unidos são os maiores compradores de café do Brasil — tanto do item torrado quanto do não torrado.

Apenas em junho, os EUA adquiriram 15,9% do café não torrado vendido pelo Brasil, um total de US$ 148,2 milhões.

Também no mês passado, no caso do café torrado — modalidade que inclui extratos, essências e concentrados de café —, os Estados Unidos compraram 23,4% do que foi produzido pelo Brasil: US$ 21 milhões.

Os EUA também têm participação importante na compra do cacau brasileiro. Em junho deste ano, o país foi o maior comprador de cacau em pó, manteiga ou pasta de cacau, com 42,6% de participação (US$ 22,5 milhões).

Com relação ao chocolate e a outras preparações alimentícias oriundas do cacau, os Estados Unidos (12,2%) foram o segundo maior destino no mês passado, atrás apenas da Argentina (27,2%). O valor total das compras chegou a US$ 2,4 milhões.

Frutas

A participação dos EUA no mercado brasileiro de mangas e abacaxis é menos significativa do que o fluxo de café e cacau.

Em 2024, os Estados Unidos foram o 17º maior comprador de abacaxis frescos ou secos, de acordo com números da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Foram 1,7 mil toneladas adquiridas, um total de cerca de US$ 4,1 mil.

Também segundo a Embrapa, em junho deste ano, os EUA compraram cerca de 0,6% da manga exportada pelo Brasil, a oitava maior porcentagem. Países como Holanda (52%), Portugal (9%), Reino Unido (5,6%), Argentina (2,7%), Coreia do Sul (1%) e Chile (1%) tiveram participação maior do que a norte-americana.

