Transporte público: governo do DF amplia zebrinhas com duas linhas no Guará

Passagens de zebrinhas custam de R$ 2,70 a R$ 3,80 Reprodução/RECORD - 20.08.2025

O GDF (Governo do DF) inaugurou nesta quarta-feira (20) duas novas linhas de transporte de vizinhança, o chamado de zebrinha, no Guará. A linha 0.010 vai fazer o trajeto circular na região, enquanto a 0.009 vai até o Aeroporto. Os horários e rotas estão no fim da matéria.

O governo também entregou 8 novos veículos, sendo um ônibus padrão e sete zebrinhas, incluindo o primeiro zebrinha elétrico do DF. As regiões beneficiadas serão Águas Claras, Arniqueira, Ceilândia, Taguatinga e o próprio Guará.

Segundo a Semob (Secretaria de Transporte e Mobilidade), a medida tem como objetivo ampliar a oferta de transporte público local, especialmente para os deslocamentos internos entre os setores residenciais e áreas comerciais da região administrativa.

Zeno Gonçalves, secretário de Transporte e Mobilidade, afirma que com os novos veículos, a frota de zebrinhas vai chegar a 72, atendendo cerca de quinze mil passageiros por dia.

“Mobilidade hoje é vida. Ao aumentar a frota e diminuir o tempo de viagem, a gente devolve vida para as pessoas, para que elas não percam tanto tempo”, pontua.

As viagens do Zebrinha custam R$ 2,70 ou R$ 3,80, dependendo da linha, e são elegíveis para o processo de integração, permitida aos usuários que utilizam cartões da bilhetagem automática - o Cartão Mobilidade e o Vale-transporte.

Novas linhas

A 0.010 vai fazer 20 viagens, de segunda a sexta, saindo do Terminal do Guará I (André Luiz), com tarifa de R$ 2,70. O percurso circular, de 25 quilômetros de extensão, acontece entre as QEs 38 e a 58, passando por duas estações do metrô (Guará e Feira) e pela Feira do Guará. A primeira saída acontece às 5h50, e a última às 20h43, sendo que o intervalo entre viagens é de 47 minutos.

Já a 0.009, cuja origem também é no Terminal do Guará I, vai até o Aeroporto, passando pelo Guará II e pelo Park Shopping. Ao todo, serão 12 viagens, entre 5h50 e 20h30. A tarifa do novo serviço é R$ 3,80.

Horários

0.010 – Guará I e II (QE 38 a 58)

Saindo do Terminal do Guará I (André Luiz), de segunda a sexta: 5h50, 6h37, 7h24, 8h11, 8h58, 09h45, 10h32, 11h19, 12h06, 12h53, 13h40, 14h27, 15h14, 16h01, 16h48, 17h35, 18h22, 19h09, 19h56 e 20h43.

0.009 – Guará I e II/Park Shopping/Aeroporto

Saindo do Terminal do Guará I (André Luiz), de segunda a sexta: 5h50, 6h50, 8h20, 9h20, 10h50, 11h50, 14h30, 15h30, 17h, 18h, 19h30, 20h30.

