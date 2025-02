Governo lamenta acidente aéreo nos EUA e diz que não há registros de vítimas brasileiras Nesta quarta, um avião da American Airlines, que transportava 64 passageiros, colidiu com um helicóptero do Exército americano Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 30/01/2025 - 15h16 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h45 ) twitter

Acidente aconteceu nesta quarta-feira Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O governo brasileiro lamentou o acidente aéreo que ocorreu na noite de quarta-feira (29/1) na capital americana, Washington D.C., envolvendo uma aeronave da American Airlines e um helicóptero do Exército dos Estados Unidos.

Em nota, o Itamaraty informou que até o momento não há registros de vítimas brasileiras e expressou condolências ao governo e cidadãos americanos.

“Neste momento de consternação, expressamos nossas sentidas condolências às famílias das vítimas, ao governo e ao povo norte-americano, reafirmando nossa solidariedade a todos os atingidos por essa tragédia”, diz o texto.

Segundo informações da imprensa americana, um avião da American Airlines colidiu com um helicóptero do Exército. A aeronave, que transportava 64 passageiros, caiu em um rio junto com o transporte militar, que levava 3 pessoas. Autoridades acreditam não haver sobreviventes.

Pela manhã, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a tragédia parecia poder ter sido evitada. “Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer, em vez de perguntar se eles viram o avião? Esta é uma situação grave que parece ter sido evitável”, disse Trump em uma postagem nas redes sociais.

Em uma coletiva de imprensa iniciada pouco antes das 3h da manhã, ao lado do Secretário de Transportes Sean Duffy, a prefeita de Washington, Muriel Bowser, confirmou que as duas aeronaves caíram no rio. Ela agradeceu aos esforços dos 300 agentes de diversos órgãos que trabalhavam no resgate, e disse que a companhia aérea estava priorizando atendimento aos familiares das vítimas.

O avião e o helicóptero estavam a cerca de 100 metros de altitude no momento do choque. Na transmissão do Controle de Tráfego Aéreo, um controlador pergunta ao helicóptero sobre a separação de segurança entre as duas aeronaves:

“PAT 25, você tem visual com o CRJ?” (PAT25 do you have CRJ in sight?)

Não há tempo para a resposta, a colisão ocorre logo em seguida, com uma enorme bola de fogo no céu. Um outro avião que sobrevoava a área pergunta:

“Torre, vocês viram isso?”

A Guarda Costeira acionou todos os recursos para realizar buscas no Potomac. A escuridão da noite e o frio de cerca de 3º dificultam os trabalhos. O helicóptero pertencia à Companhia Bravo, do Exército, do 12º Batalhão de Aviação. A visibilidade no momento do choque era boa.