Controladores de voo tentaram redirecionar helicóptero para outro aeroporto antes de colisão

Antes da colisão com um avião da American Airlines na noite desta quarta-feira (29), os controladores de tráfego aéreo tentaram redirecionar o helicóptero militar, com três soldados a bordo, para outro aeroporto. O voo, com 60 passageiros e quatro tripulantes , havia saído de uma cidade do Kansas e seguia rumo a Washington, nos Estados Unidos.



Hamaad Raza esperava a esposa no aeroporto quando recebeu a notícia do acidente . Ele havia conversado com a mulher 20 minutos antes por mensagem de texto. “Só estou orando para que alguém a tire do rio”, lamentou o jovem.