Não há sobreviventes, diz chefe dos bombeiros sobre acidente com avião e helicóptero nos EUA Jato da American Airlines com 64 pessoas bateu no ar em aeronave do Exército com três ocupantes; as duas aeronaves caíram no rio Potomac, em Washington Internacional|Do R7 30/01/2025 - 09h09 (Atualizado em 30/01/2025 - 10h30 )

Autoridades trabalham para recuperar os corpos de vítimas de batida de helicóptero e avião nos EUA Kevin Lamarque/Reuters - 30.01.2025

Um grave acidente aéreo abalou a capital dos Estados Unidos, Washington, no fim da noite de quarta-feira (29). Um avião comercial da American Airlines e um helicóptero militar bateram em pleno voo nas proximidades do aeroporto Ronald Reagan, um dos principais da capital americana. As duas aeronaves caíram no rio Potomac.

No começo da manhã desta quinta-feira (30), o chefe do Corpo de Bombeiros e Serviços Médicos de Emergência de Washington, John Donnelly, informou que foram recuperados 27 corpos do avião e um do helicóptero.

Ao todo, 67 pessoas estavam a bordo das duas aeronaves. Ele afirmou que não há sobreviventes e que as operações no local passaram de resgate para recuperação de corpos.

Segundo o jornal Washington Post, os corpos recuperados estão sendo levados para uma base de helicópteros da polícia local, próxima à ponte Frederick Douglass Memorial.

‌



Avião partiu de Wichita, no Kansas, e pousaria em Washington, capital dos EUA, mas caiu após 2h10 de voo Reprodução/Flightradar24

O voo

O jato bimotor Bombardier CRJ-700, com 60 passageiros e quatro tripulantes, decolou às 17h18 (20h18, no horário de Brasília) do aeroporto de Wichita, no estado do Kansas, com destino a Washington DC, capital dos Estados Unidos. A aeronave percorreu 1.785 km, e o pouso estava previsto para as 21h (23h em Brasília).

O CRJ-700 era operado pela companhia regional PSA Airlines, subsidiária da American Airlines, maior empresa aérea dos Estados Unidos.

‌



O acidente

A batida com o helicóptero — um Sikorsky UH-60 Black Hawk do Exército dos EUA — ocorreu quando o avião da American Eagle estava a poucos metros da cabeceira do aeroporto nacional Ronald Reagan. Havia três tripulantes na aeronave militar.

O controlador de tráfego aéreo chegou a perguntar ao helicóptero sobre a separação de segurança entre as duas aeronaves, mas não houve resposta, conforme revela um áudio.

‌



Resgate

Socorristas foram enviados imediatamente ao local da tragédia. Embarcações e mergulhadores começaram as buscas por sobreviventes nas geladas águas do rio Potomac.

No momento do acidente, fazia cerca de 0ºC em Washington. Perto do aeroporto, as rajadas de vento superavam 40 km/h, e a temperatura no rio Potomac estava entre 0º e 4ºC. Neste contexto, um sobrevivente do acidente poderia suportar entre 15 minutos e 30 minutos às condições adversas.

Donnelly informou que a aeronave está a cerca de 2,5 m de profundidade, em águas escuras e turvas, cobertas de pedaços de gelo. “Estamos vasculhando cada centímetro quadrado do espaço para ver se conseguimos encontrar alguém”, disse.

Ao amanhecer, o Sindicado dos Policiais de Washington publicou no X a seguinte mensagem:

“Foi uma noite longa e árdua no [rio] Potomac. Há mais de uma dúzia de agências aqui fazendo tudo o que podem. Por favor, rezem por essas vítimas e suas famílias, bem como pelas centenas de socorristas que ainda têm muito trabalho traiçoeiro e difícil para fazer.”

Investigação e repercussão

A tragédia levou à suspensão imediata das operações no aeroporto, que fica a poucos quilômetros da Casa Branca.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu duas declarações sobre o incidente. Na primeira, expressou condolências e elogiou o trabalho dos socorristas. Na segunda, questionou a prevenção do acidente, sugerindo falhas na comunicação entre a torre de controle e o helicóptero. “Por que o helicóptero não subiu, desceu ou virou? Isso parece uma situação que poderia ter sido evitada”, afirmou.

Autoridades seguem investigando as causas do acidente, analisam imagens do momento da colisão e as gravações de conversas entre pilotos e controladores de voo.

A FAA (Administração Federal de Aviação) confirmou que o avião envolvido era um Bombardier CRJ-700, operado pela PSA Airlines para a American Airlines, e que investigações estão em andamento em conjunto com o NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes).

O Exército afirmou que o helicóptero participava de um treinamento e que está colaborando com a FAA e o NTSB.

O CEO da American Airlines, Robert Isom, divulgou um comunicado em vídeo expressando “profunda tristeza” pelo ocorrido e afirmou que a companhia está focada em apoiar as famílias das vítimas e fornecer informações precisas.

