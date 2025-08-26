Governo lamenta declarações de ministro de Israel contra Lula: ‘Grosserias inaceitáveis’ Declarações ocorreram após Israel ‘rebaixar’ relações diplomáticas com Brasil, por não responder indicação de novo embaixador Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 26/08/2025 - 14h56 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Israelense afirmou que Lula desrepeitou a memória do Holocausto Marcelo Camargo/Agência Brasil - 26.08.2025

O Ministério das Relações Exteriores lamentou nesta terça-feira (26) as declarações do Ministro da Defesa e ex-chanceler israelense, Israel Katz, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em nota, o Itamaraty classificou as falas como “grosserias inaceitáveis”. Katz criticou Lula e o chamou de antissemita “apoiador” do grupo terrorista Hamas. O texto do governo brasileiro aproveitou para lamentar as ações israelenses na Faixa de Gaza.

“Espera-se do senhor Katz, em vez de habituais mentiras e agressões, que assuma responsabilidade e apure a verdade sobre o ataque de ontem contra o hospital Nasser, em Gaza, que provocou a morte de ao menos 20 palestinos, incluindo pacientes, jornalistas e trabalhadores humanitários”, escreveu o governo brasileiro.

Mais cedo nesta terça, Katz usou as redes sociais para associar Lula ao líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

‌



As críticas ocorreram depois de Israel “rebaixar” as relações diplomáticas com o Brasil, por não responder à indicação de um novo embaixador israelense para Brasília (leia mais abaixo).

“Quando o presidente do Brasil, Lula, desrespeitou a memória do Holocausto durante meu mandato como ministro das Relações Exteriores, declarei-o persona non grata em Israel até que pedisse desculpas. Agora, ele revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil da IHRA – o organismo internacional criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel – colocando o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel”, criticou Katz.

‌



A postagem do israelense usa Inteligência Artificial para simular Lula sendo manipulado pelo aiatolá Ali Khamenei.

Quando o presidente do Brasil, Lula @LulaOficial, desrespeitou a memória do Holocausto durante meu mandato como Ministro das Relações Exteriores, declarei-o persona non grata em Israel até que pedisse desculpas.

Agora ele revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e… pic.twitter.com/O0rzmTYqPA — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 26, 2025

Mal-estar

O pronunciamento do ministro ocorreu após novo episódio de desgaste diplomático entre os dois países.

‌



Na segunda-feira (25), o governo de Israel anunciou o “rebaixamento” das relações diplomáticas com o Brasil, após o país não responder à indicação de Gali Dagan como novo embaixador em Brasília. O país tinha indicado o novo nome em janeiro.

“Após o Brasil, excepcionalmente, abster-se de responder ao pedido de agrément (autorização diplomática) do embaixador Dagan, o país retirou o pedido, e as relações entre os dois agora são conduzidas em um nível diplomático inferior”, destacou o comunicado do governo israelense.

Segundo Israel, o Brasil teria adotado uma postura crítica e hostil desde os ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023.

A hostilidade teria se intensificado, de acordo com Israel, após comentários de Lula.

Em resposta, o governo brasileiro retirou o embaixador Frederico Meyer, que ocupava o principal posto da representação brasileira em Tel Aviv.

Nota completa do Itamaraty

O Ministro da Defesa e ex-chanceler israelense, Israel Katz, voltou a proferir ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis contra o Brasil e o Presidente Lula.

Espera-se do sr. Katz, em vez de habituais mentiras e agressões, que assuma responsabilidade e apure a verdade sobre o ataque de ontem contra o hospital Nasser, em Gaza, que provocou a morte de ao menos 20 palestinos, incluindo pacientes, jornalistas e trabalhadores humanitários.

As operações militares israelenses em Gaza já resultaram na morte de 62.744 palestinos, dos quais um terço são mulheres e crianças, e em uma política de fome como arma de guerra imposta à população palestina.

Israel encontra-se sob investigação da Corte Internacional de Justiça por plausível violação da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio.

Como Ministro da Defesa, o senhor Katz não pode se eximir de sua responsabilidade, cabendo-lhe assegurar que seu país não apenas previna, mas também impeça a prática de genocídio contra os palestinos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp