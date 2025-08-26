CPMI do INSS inicia trabalhos com quase mil pedidos e tem vice-presidente definido Comando conta com Duarte Jr, do PSB; grupo vai apurar desvios de aposentados e planeja ouvir ex-ministros de quatro governos Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 26/08/2025 - 12h14 (Atualizado em 26/08/2025 - 13h15 ) twitter

A CPI do INSS vai apurar fraudes ligadas ao pagamento de aposentados e pensionistas Geraldo Magela/Agência Senado - 26.08.2025

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que vai apurar desvios de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) deu início oficial aos trabalhos de investigação nesta terça-feira (26) com uma lista de 957 pedidos para avaliação.

A etapa confirmou o deputado Duarte Jr (PSB-MA) como vice-presidente do colegiado. O político é próximo ao Planalto e foi escolhido após uma negociação entre parlamentares da base governista e da oposição.

Ao R7, o vice-presidente prometeu uma investigação rigorosa e defendeu que as ações da comissão sejam voltadas a preservar aposentados e pensionistas.

“A gente está aqui para acabar com essa instituição criminosa que vem roubando o povo brasileiro há décadas”, diz.

O parlamentar também confirmou que o próprio nome foi possível por um acordo, entre parlamentares da base governista e da oposição.

“Talvez seja uma forma de trazer mais confiança aos trabalhos, a gente conseguiu unir tanto os deputados da esquerda como da direita, aqueles que apoiam o governo, aqueles que se opõe ao governo, mostrando que [a investigação], é, maior do que qualquer diferença, tem que ser nossa vontade resolver o problema de cuidar das pessoas”, defendeu, em outro momento.

As ações para emplacar o nome de Duarte vieram após uma derrota do governo Lula na comissão, que tem a condução de oposicionistas nos principais cargos. O presidente do colegiado é o senador Carlos Viana (Podemos-MG) e a relatoria é de Alfredo Gaspar (União-AL).

Em entrevista ao R7, o relator antecipou a previsão de convocar ex-ministros da Previdência, desde a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff.

