CPMI do INSS inicia trabalhos com quase mil pedidos e tem vice-presidente definido
Comando conta com Duarte Jr, do PSB; grupo vai apurar desvios de aposentados e planeja ouvir ex-ministros de quatro governos
A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que vai apurar desvios de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) deu início oficial aos trabalhos de investigação nesta terça-feira (26) com uma lista de 957 pedidos para avaliação.
A etapa confirmou o deputado Duarte Jr (PSB-MA) como vice-presidente do colegiado. O político é próximo ao Planalto e foi escolhido após uma negociação entre parlamentares da base governista e da oposição.
Ao R7, o vice-presidente prometeu uma investigação rigorosa e defendeu que as ações da comissão sejam voltadas a preservar aposentados e pensionistas.
“A gente está aqui para acabar com essa instituição criminosa que vem roubando o povo brasileiro há décadas”, diz.
O parlamentar também confirmou que o próprio nome foi possível por um acordo, entre parlamentares da base governista e da oposição.
“Talvez seja uma forma de trazer mais confiança aos trabalhos, a gente conseguiu unir tanto os deputados da esquerda como da direita, aqueles que apoiam o governo, aqueles que se opõe ao governo, mostrando que [a investigação], é, maior do que qualquer diferença, tem que ser nossa vontade resolver o problema de cuidar das pessoas”, defendeu, em outro momento.
As ações para emplacar o nome de Duarte vieram após uma derrota do governo Lula na comissão, que tem a condução de oposicionistas nos principais cargos. O presidente do colegiado é o senador Carlos Viana (Podemos-MG) e a relatoria é de Alfredo Gaspar (União-AL).
Em entrevista ao R7, o relator antecipou a previsão de convocar ex-ministros da Previdência, desde a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff.
Perguntas e Respostas
Qual é o objetivo da CPI do INSS?
A CPI do INSS tem como objetivo apurar desvios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
Quando a CPI iniciou seus trabalhos?
A CPI iniciou oficialmente seus trabalhos de investigação na terça-feira, 26, com uma lista de 957 pedidos para avaliação.
Quem foi escolhido como vice-presidente da CPI?
O deputado Duarte Jr, do PSB-MA, foi confirmado como vice-presidente do colegiado.
Qual foi a posição de Duarte Jr em relação à investigação?
Duarte Jr prometeu uma investigação rigorosa e afirmou que as ações da comissão devem ser voltadas para preservar os direitos dos aposentados e pensionistas.
O que Duarte Jr disse sobre a situação atual?
Ele declarou: “A gente está aqui para acabar com essa instituição criminosa que vem roubando o povo brasileiro há décadas”.
Como foi a escolha de Duarte Jr para o cargo?
A escolha de Duarte Jr foi resultado de um acordo entre parlamentares da base governista e da oposição, buscando unir deputados de diferentes espectros políticos.
Quem são os principais membros da CPI?
O presidente da CPI é o senador Carlos Viana, do Podemos-MG, e a relatoria está a cargo de Alfredo Gaspar, da União-AL.
Quais são os próximos passos da CPI?
O relator da CPI, Alfredo Gaspar, antecipou que pretende convocar ex-ministros da previdência desde a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff para prestar esclarecimentos.
