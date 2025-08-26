Ministro de Israel critica Lula e o associa a líder supremo do Irã: ‘Antissemita apoiador do Hamas’ Declarações foram feitas após “rebaixamento” das relações diplomáticas entre os dois países; entenda Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 26/08/2025 - 08h23 (Atualizado em 26/08/2025 - 08h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, critica Lula, chamando-o de antissemita e apoiador do Hamas.

A declaração surge após Israel rebaixar as relações diplomáticas com o Brasil por falta de resposta sobre novo embaixador.

Katz associa Lula ao aiatolá iraniano Ali Khamenei e menciona sua postura crítica após os ataques do Hamas.

Em resposta, o Brasil retirou seu embaixador em Tel Aviv, intensificando o mal-estar diplomático entre os países. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula foi criticado em declaração de ministro nas redes sociais Ricardo Stuckert / PR - 22.08.2025

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chamou de antissemita “apoiador do Hamas”. A declaração foi dada nesta terça-feira (26) nas redes sociais. No texto, Katz associa Lula ao líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. Pronunciamento ocorre após Israel "rebaixar" relações diplomáticas com o Brasil, por não responder indicação de novo embaixador para Brasília.

“Quando o presidente do Brasil, Lula, desrespeitou a memória do Holocausto durante meu mandato como Ministro das Relações Exteriores, declarei-o persona non grata em Israel até que pedisse desculpas. Agora ele revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil da IHRA – o organismo internacional criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel – colocando o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel”, disse o ministro.

Ele acrescentou que, como Ministro da Defesa de Israel, afirma: “Saberemos nos defender contra o eixo do mal do islamismo radical, mesmo sem a ajuda de Lula e seus aliados. Vergonha para o maravilhoso povo brasileiro e para os muitos amigos de Israel no Brasil que este seja o seu presidente. Dias melhores ainda virão para a relação entre nossos países”.

Quando o presidente do Brasil, Lula @LulaOficial, desrespeitou a memória do Holocausto durante meu mandato como Ministro das Relações Exteriores, declarei-o persona non grata em Israel até que pedisse desculpas.

Agora ele revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e… pic.twitter.com/O0rzmTYqPA — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 26, 2025

Embate diplomático

O pronunciamento do ministro ocorre em um novo episódio de mal-estar diplomático entre os dois países. Na segunda-feira (25), o Governo de Israel anunciou o “rebaixamento” das relações diplomáticas com o Brasil, após o país não responder à indicação de Gali Dagan como novo embaixador em Brasília.

‌



O país do Oriente Médio havia indicado o representante em janeiro para assumir a sua embaixada em Brasília.

“Após o Brasil, excepcionalmente, abster-se de responder ao pedido de agrément (autorização diplomática) do embaixador Dagan, o país retirou o pedido, e as relações entre os dois agora são conduzidas em um nível diplomático inferior”, diz um comunicado do governo israelense.

‌



Segundo Israel, o Brasil teria adotado uma postura crítica e hostil desde os ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. A hostilidade teria se intensificado, de acordo com Israel, após comentários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em resposta, o governo brasileiro retirou o embaixador Frederico Meyer, que ocupava o principal posto da representação brasileira em Tel Aviv.

‌



Perguntas e Respostas

Qual foi a crítica feita pelo ministro da Defesa de Israel ao presidente Lula?

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chamando-o de antissemita e “apoiador do Hamas”. A declaração foi feita nas redes sociais e associou Lula ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei.

Por que houve um “rebaixamento” nas relações diplomáticas entre Israel e Brasil?

O “rebaixamento” das relações diplomáticas ocorreu após o Brasil não responder à indicação de Gali Dagan como novo embaixador em Brasília. Israel anunciou essa medida em um comunicado oficial.

O que o ministro Israel Katz disse sobre a postura do Brasil em relação ao Holocausto?

Katz mencionou que, durante seu mandato como Ministro das Relações Exteriores, declarou Lula persona non grata em Israel por desrespeitar a memória do Holocausto. Ele afirmou que Lula revelou sua verdadeira face ao retirar o Brasil da IHRA, um organismo internacional que combate o antissemitismo.

Como o governo brasileiro reagiu às críticas de Israel?

Em resposta às críticas e ao rebaixamento das relações, o governo brasileiro retirou o embaixador Frederico Meyer de Tel Aviv, que ocupava o principal posto da representação brasileira em Israel.

Qual é a posição de Israel sobre a postura do Brasil desde os ataques do Hamas?

Israel afirmou que o Brasil adotou uma postura crítica e hostil desde os ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, e que essa hostilidade se intensificou após comentários feitos por Lula.

O que Israel espera para o futuro das relações com o Brasil?

O ministro Israel Katz expressou esperança de que “dias melhores ainda virão” para a relação entre Israel e Brasil, apesar das atuais tensões.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp