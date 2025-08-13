Governo lança contrato de opção de venda para arroz tipo 1 da safra 2024/2025
Chamamento é destinado para Rio Grande do Sul e Santa Catarina; leilões serão feitos pela Conab
O governo federal lançou nesta quarta-feira (13) contrato para a compra pública de arroz tipo 1 da safra 2024/2025. A medida está publicada no Diário Oficial da União e prevê leilões que serão realizados pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). Poderão participar os produtores rurais, individualmente ou por meio de cooperativas, dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
Cada contrato terá como unidade de medida 27 toneladas de arroz, com vencimentos previstos para 29 de agosto, 30 de setembro e 31 de outubro de 2025.
Os preços variam conforme a data:
- 29 de agosto – R$ 73,00 por saca de 50 kg (R$ 39.420,00 por contrato)
- 30 de setembro – R$ 73,48 por saca (R$ 39.679,20 por contrato)
- 31 de outubro – R$ 73,95 por saca (R$ 39.933,00 por contrato)
O volume total de contratos por estado será definido pelo Ministério da Agricultura em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ao todo, estão previstos até R$ 181,1 milhões para a operação, com recursos do orçamento das Operações Oficiais de Crédito, sob a rubrica “Formação de Estoques Públicos”.
Para participar, os produtores devem estar regulares no Sicaf (Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores), no Cadin, e no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais da Conab, além de outros cadastros previstos em aviso específico.
A Conab vai divulgar em seu site informações detalhadas sobre os resultados dos leilões, contratos exercidos e valores pagos. Também está prevista a possibilidade de operações com condições exclusivas para agricultores familiares e suas cooperativas.
A portaria interministerial foi assinada pelos ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro; da Fazenda, Fernando Haddad; e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Luiz Paulo Teixeira.
