Governo lança contrato de opção de venda para arroz tipo 1 da safra 2024/2025 Chamamento é destinado para Rio Grande do Sul e Santa Catarina; leilões serão feitos pela Conab Brasília|Do R7, em Brasília 13/08/2025 - 09h52 (Atualizado em 13/08/2025 - 09h52 )

Arroz servido em restaurante no DF Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo federal lançou nesta quarta-feira (13) contrato para a compra pública de arroz tipo 1 da safra 2024/2025. A medida está publicada no Diário Oficial da União e prevê leilões que serão realizados pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). Poderão participar os produtores rurais, individualmente ou por meio de cooperativas, dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Cada contrato terá como unidade de medida 27 toneladas de arroz, com vencimentos previstos para 29 de agosto, 30 de setembro e 31 de outubro de 2025.

Os preços variam conforme a data:

29 de agosto – R$ 73,00 por saca de 50 kg (R$ 39.420,00 por contrato)

30 de setembro – R$ 73,48 por saca (R$ 39.679,20 por contrato)

31 de outubro – R$ 73,95 por saca (R$ 39.933,00 por contrato)

O volume total de contratos por estado será definido pelo Ministério da Agricultura em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ao todo, estão previstos até R$ 181,1 milhões para a operação, com recursos do orçamento das Operações Oficiais de Crédito, sob a rubrica “Formação de Estoques Públicos”.

Para participar, os produtores devem estar regulares no Sicaf (Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores), no Cadin, e no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais da Conab, além de outros cadastros previstos em aviso específico.

A Conab vai divulgar em seu site informações detalhadas sobre os resultados dos leilões, contratos exercidos e valores pagos. Também está prevista a possibilidade de operações com condições exclusivas para agricultores familiares e suas cooperativas.

A portaria interministerial foi assinada pelos ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro; da Fazenda, Fernando Haddad; e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Luiz Paulo Teixeira.

