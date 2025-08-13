Socorro contra tarifaço terá crédito de R$ 30 bilhões, compra de alimentos e apoio a empregos Governo vai divulgar medidas nesta quarta; presidente Lula garante que ‘ninguém vai ficar desamparado’ Brasília|Do R7, em Brasília 13/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo brasileiro anunciará um plano de socorro a empresas afetadas pela tarifa de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros.

Medidas incluem a criação de um crédito de R$ 30 bilhões e compra de alimentos perecíveis para evitar perdas.

Subsídios poderão ser oferecidos a produtores de alimentos e a devolução de créditos tributários será considerada.

O presidente Lula garantiu que pequenas empresas receberão apoio e o governo buscará novos mercados para minimizar impactos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Alckmin é principal negociador do governo Lula de medidas contra o tarifaço Marcelo Camargo/Agência Brasil - arquivo

O governo federal vai apresentar nesta quarta-feira (13) o plano de socorro às empresas impactadas pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos às mercadorias brasileiras. Às 11h30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assinar uma MP (medida provisória) com crédito de R$ 30 bilhões para ajudar os setores afetados pela medida.

Além desse valor extraordinário, o pacote do governo deve prever a compra de alimentos perecíveis para merenda escolar e outros órgãos públicos, evitando perdas. O Ceará, por exemplo, destina grande parte da produção de peixes e crustáceos ao mercado americano e necessitaria de apoio para manter o escoamento.

Ministros também indicaram a possibilidade de o Executivo conceder subsídios a produtores de alimentos perecíveis, reduzindo o preço para o consumidor final.

Outras alternativas que podem ser aplicadas são a devolução de créditos tributários e permitir às empresas maior flexibilidade para concessão de férias coletivas para preservar empregos.

Alguns segmentos, como o madeireiro, já recorreram a essa solução em determinadas fábricas antes mesmo da entrada em vigor do tarifaço, na última quarta-feira (6).

Ajuda principalmente ao pequeno empreendedor

Em entrevista à rádio Band News na terça-feira (12), Lula disse que o governo quer ajudar principalmente as pequenas empresas.

“Vai ser uma política de crédito, que a gente está pensando em ajudar sobretudo as pequenas empresas — o pessoal que exporta tilápia, frutas, mel e outras coisas, as empresas de máquinas. As grandes têm mais poder de resistência”, comentou.

O presidente informou que a medida também vai abordar compras governamentais. “Vai ter conteúdo nacional também, nas coisas que fabricarmos aqui. Porque vamos garantir a sobrevivência das empresas brasileiras, como eu acho que todos os outros países vão fazer um sacrifício enorme para sobreviverem as empresas deles”, observou.

Lula destacou que, mesmo com a nova linha de crédito, o governo segue empenhado em abrir mercados.

“Eu acho que vai ser extremamente importante, para que a gente possa mostrar que ninguém vai ficar desamparado por conta da taxação do Trump. Vamos cuidar dos trabalhadores dessas empresas, procurar achar outros mercados para essas empresas. Estamos mandando a lista dos produtos que a gente vendia para os EUA para outros países”, acrescentou o presidente brasileiro, ao afirmar que “ninguém larga a mão de ninguém”.

Tarifaço em vigor

A tarifa de 50% sobre produtos brasileiros passou a valer na quarta-feira passada (6), conforme ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump.

A Casa Branca justificou a decisão afirmando que o Brasil representa “ameaça incomum e extraordinária” à segurança nacional e à economia dos EUA — argumento contestado por autoridades brasileiras.

Segundo Geraldo Alckmin, 35,9% das exportações brasileiras ao mercado norte-americano sofrerão impacto. Entre os itens que escaparam da medida estão suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e insumos energéticos.

Produtos atingidos pela nova tarifa

🔸Café — Maior exportador global, o Brasil tem nos EUA um dos principais compradores. Em 2024, as vendas atingiram quase US$ 2 bilhões, equivalentes a 16,7% do total exportado.

🔸Carne bovina — O mercado norte-americano absorveu 16,7% das exportações brasileiras do produto em 2024, o que corresponde a 532 mil toneladas e US$ 1,6 bilhão em receitas. A Minerva projeta queda de até 5% na receita líquida.

🔸Frutas — Mais de 1 milhão de toneladas foram enviadas ao exterior em 2024, e parte expressiva passará a ter tributação adicional.

🔸Máquinas agrícolas e industriais — O decreto prevê isenções para peças da indústria de papel e celulose e itens da aviação civil. Equipamentos fora desses segmentos serão integralmente tributados.

🔸Móveis — Alguns modelos escaparam da taxação, como assentos e estruturas metálicas ou plásticas utilizadas em aeronaves. O restante terá incidência da nova alíquota.

🔸Têxteis — A isenção restringe-se a itens específicos, como fio de sisal para enfardamento e materiais aeronáuticos.

🔸Calçados — Todos os modelos brasileiros passaram a ser taxados, agravando dificuldades de um setor já pressionado pela concorrência global.

