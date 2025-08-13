Ministro da Educação alerta para uso das redes sociais por crianças: ‘Precisamos ter regras e leis restritivas’ Camilo Santana defendeu a regularização das plataformas digitais e alertou para os riscos na saúde mental mental de crianças e adolescentes Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 13/08/2025 - 08h45 (Atualizado em 13/08/2025 - 08h50 ) twitter

Camilo Santana reforçou importância da regularização das redes Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - arquivo

O ministro da Educação, Camilo Santana, comentou nesta quarta-feira (13) sobre a adultização de crianças nas redes sociais e os riscos aos quais a juventude está exposta no ambiente digital. Para o titular da pasta, é necessário “regras e leis restritivas”, com um debate em toda a sociedade. Além disso, ele reforçou a importância do Congresso se debruçar para debater a regularização das plataformas digitais. As declarações do ministro foram dadas em entrevista ao Bom Dia, Ministro.

“É muito grave imaginar adolescentes sendo induzidos [nas redes sociais]. Precisamos cada vez mais ter regras e leis restritivas. Existem projetos no Congresso Nacional em debate, mas é fundamental lembrar a necessidade de regulamentar as plataformas digitais desse país. Essa é uma discussão que tem sido feita para responsabilizar as plataformas”, explicou.

Santana avaliou que as decisões recentes do STF (Supremo Tribunal Federal) a respeito da responsabilidade das redes sociais são importantes, mas que é necessário que o Congresso regule as plataformas para dar limites ao ambiente digital.

“É importante também que os país tenham consciência, porque conseguimos limitar o uso nas escolas — hoje proibido a não ser no uso com fins pedagógicos. Então é importante os pais terem a consciência de acompanhar o uso desses equipamentos dos seus filhos. A orientação é que o acesso às redes seja feito apenas com 13 anos de idade. E os pais devem acompanhar”, reforçou.

O ministro reforçou a conquista da pasta de proibir os celulares nas escolas de todo o país. “Uma das maiores preocupações que nós tivemos foi aprovar a restrição do uso do celular nas escolas brasileiras. Isso é fruto de estudos que já mostram cientificamente os prejuízos e os transtornos que o uso excessivo de telas causa, principalmente em determinadas fases das crianças e adolescentes. Transtornos muito graves, como ansiedade e déficit de atenção na escola”.

Adultização

O assunto da adultização veio à tona com a repercussão de um vídeo do youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, o Felca, que denunciou o influenciador paraibano Hytalo Santos por exploração de crianças e adolescentes.

O vídeo, publicado na quarta-feira (6), já acumula mais de 25 milhões de visualizações no YouTube e mobilizou pessoas em todo o país.

A maior parte da polêmica envolve Kamyla Maria Silva, conhecida como Kamylinha, uma das “filhas” adotivas de Hytalo, que recentemente anunciou que estava grávida de Hyago Santos, irmão do influenciador.

Desdobramentos

O pedido para criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar ações contra a sexualização de crianças foi oficializado no Senado nesta terça-feira (12).

A proposta para apuração de situações ligadas a crianças e adolescentes no ambiente digital alcançou 70 assinaturas, e teve apoio de parlamentares de diferentes eixos políticos.

O endosso ganhou força após repercussão da denúncia apresentada pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca.

A sugestão foi encabeçada pelos senadores Jaime Bagattoli (PL-RO) e Damares Alves (Republicanos-DF), e prevê investigar atuação de influenciadores digitais e de redes sociais na disseminação de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes.

“É imprescindível que o Senado Federal atue de forma proativa para proteger a infância brasileira, garantindo que investigações apropriadas sejam realizadas e que as medidas cabíveis sejam tomadas para coibir práticas abusivas e ilícitas nas redes sociais”, alegam os parlamentares no requerimento.

Como próxima etapa, a solicitação será avaliada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que confirma se a CPI será efetivamente instalada.

