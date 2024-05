Governo lança programa emergencial para renegociação de dívidas de empresas do RS

Alto contraste

Pagamento de juros remuneratórios serão suspensos por até 12 meses (Joédson Alves/Agência Brasil/Joédson Alves/Agência Brasil)

O Ministério de Ciência,Tecnologia e Inovação, lançou um programa emergencial de renegociação de dívidas para empresas afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. A proposta prevê a suspensão por 12 meses dos pagamentos de juros remuneratórios e empréstimos contratados na modalidade direta para o ecossistema de inovação do estado.

O programa também vale para empresas de outras localidades com projetos executados no Rio Grande do Sul. Segundo a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), empresa pública ligada ao MCTI, são mais de 430 projetos elegíveis que totalizam cerca de R$ 3,1 bilhões. Após o período de até 12 meses, a empresa voltará a pagar a dívida, sendo mantido o mesmo prazo de vencimento final do contrato.

Poderão participar do programa apenas as empresas que estavam, até 30 de abril, em situação regular de pagamento com a financiadora. Os pedidos deverão ser encaminhados para cp_drec@finep.gov.br até às 18h do dia 12 de agosto sem haver tarifa de renegociação.

A Finep Recomenda que as empresas evitem encaminhar os pedidos perto do fim do prazo, em razão da necessidade de verificações financeiras e jurídicas para fins de adesão ao programa.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro