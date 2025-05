Governo Lula é ruim ou péssimo para 52,1%, e 41,9% avaliam como ótimo ou bom, diz pesquisa Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta sexta mostrou que presidente é desaprovado por 53,7%, contra 45,5% que o aprovam Brasília|Do R7 30/05/2025 - 12h56 (Atualizado em 30/05/2025 - 12h56 ) twitter

Avaliação negativa de Lula chegou a 52,1% Marcelo Camargo/Agência Brasil - 28.5.2025

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira (30) mostrou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é avaliado como ruim ou péssimo por 52,1%, ao passo que 41,9% consideram a gestão dele como ótima ou boa.

Além disso, o levantamento mostrou que 53,7% desaprovam o presidente, enquanto 45,5% aprovam Lula. Veja os números:

Avaliação do governo Lula

Ruim/péssimo - 52,1%

Ótimo/bom - 41,9%

Regular - 6%

Não sei - 0,1%

Aprovação do presidente Lula

Desaprovo - 53,7%

Aprovo - 45,5%

Não sei - 0,7%

A avaliação negativa do governo atingiu o maior índice das pesquisas Atlas/Bloomberg feitas desde janeiro de 2024. O percentual de desaprovação de Lula também foi o maior desde o início do ano passado.

A pesquisa foi feita entre os dias 19 e 23 de maio com as entrevistas de 4.399 pessoas. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O levantamento tem um nível de confiança de 95%.

