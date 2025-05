Haddad diz que Lula traz ‘estabilidade emocional’ ao país Ministro da Fazenda deu declaração em agenda oficial em Santa Catarina; Haddad recebe críticas por aumento do IOF Brasília|Do Estadão Conteúdo 30/05/2025 - 09h42 (Atualizado em 30/05/2025 - 09h42 ) twitter

Haddad deu declaração durante agenda oficial com Lula : Ricardo Stuckert / PR - 28.10.2024

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na quinta-feira (29) que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, traz “estabilidade emocional ao país”. Em discurso durante solenidade em Itajaí (SC), Haddad, que anda sob pressão por conta da reação empresarial e do Congresso por conta do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), elogiou a atuação do presidente e disse que o governo está envolvido em busca de soluções para o Brasil.

“A verdade é que Lula traz estabilidade até emocional para o país pela maneira como trata o povo e respeita as pessoas”, afirmou.

Haddad afirmou que o presidente da República recebe prefeitos e governadores da oposição da mesma forma que os governistas. “Já vi inúmeras vezes um governador ou prefeito fazer uma desfeita e ser recebido de braços abertos em Brasília, porque o presidente respeita o povo do Estado do governador, independente da ideologia”, argumentou.

Segundo Haddad, a “questão política é muito mais importante do que as pessoas imaginam”. Ele citou que a estabilidade política é importante para que investidores tenham confiança para aplicar dinheiro no Brasil.

“As pessoas de fora começam a prestar a atenção em quanto as pessoas estão conversando para encontrar um caminho para o país. Se eles entendem que as pessoas estão na mesa conversando e buscando caminho, ele investe no Brasil porque acredita que amanhã as coisas vão estar melhor que hoje”, declarou o ministro.

Haddad chamou Lula de um “presidente timoneiro” e disse que ele “coordena os ministros e sua equipe na mesma direção, todo mundo remando para o mesmo lado”. Apesar disso, nos bastidores, o ministro da Fazenda vive um momento de pressão no governo, com críticas internas crescentes por causa da decisão de aumentar o IOF.

“É muita ingenuidade imaginar que esse País não vai ter problemas a resolver, mas é uma loucura não constatar que estamos em outro patamar civilizatório. O mundo está todo confuso, Europa numa confusão, EUA numa confusão, desaceleração econômica e temos um presidente timoneiro, que conduz o País, coordena os ministros e sua equipe na mesma direção, todo mundo remando para o mesmo lado”, afirmou o ministro.

Haddad mencionou o empresário Wesley Batista, que estava presente no evento junto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros de Estado. “Desde que Lula assumiu o governo, o país não para de gerar emprego e não para de crescer. Essa é a verdade, para a surpresa de muitos analistas. Estou aqui na presença do Wesley Batista, empresário que atua em vários ramos da atividade econômica. Começou com questão de carne e hoje está em vários ramos”, afirmou.

