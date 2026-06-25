Governo propõe mudança na jornada de trabalho para combater a exaustão dos trabalhadores Fim da escala 6x1 movimenta o Brasil para proteger a saúde mental do brasileiro

escala 6x1 Reprodução/Freepik

O cansaço extremo decorrente da rotina profissional tem se tornado uma preocupação central para a saúde pública e o bem-estar dos trabalhadores no Brasil.

De acordo com dados do Ministério da Previdência Social, em 2024 o país registrou cerca de 500 mil afastamentos causados por doenças psicossociais ligadas diretamente ao ambiente de trabalho.

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Esse excesso de desgaste afeta não apenas a produtividade, mas compromete seriamente o humor, o foco e a saúde mental dos indivíduos, evidenciando a necessidade de transformações nas estruturas trabalhistas vigentes.

Por isso, o Governo do Brasil apresentou ao Congresso Nacional uma proposta com o objetivo de alterar a atual escala de trabalho de 6x1 (seis dias de trabalho para um de descanso) para o modelo de 5x2. A medida prevê a redução da carga horária semanal de 44 para 40 horas, assegurando que não haverá nenhum tipo de redução nos salários dos funcionários.

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Com mais tempo livre para o descanso, a expectativa é facilitar a recuperação das energias e proporcionar uma melhora significativa na qualidade de vida da população.