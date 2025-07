Governo reconhece situação de emergência em 11 municípios do RS afetados por chuvas intensas Reconhecimentos se baseiam nos dados informados pelas prefeituras por meio do Formulário de Informações de Desastre Brasília|Do R7, em Brasília 07/07/2025 - 08h49 (Atualizado em 07/07/2025 - 08h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Medida foi publicada nesta segunda-feira (7) no Diário Oficial da União Bruno Peres/Agência Brasil - Arquivo

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu oficialmente a situação de emergência em 11 municípios do Rio Grande do Sul atingidos por chuvas intensas e alagamentos. A medida foi publicada nesta segunda-feira (7) no Diário Oficial da União.

A portaria foi assinada pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, e permite que as cidades afetadas tenham acesso mais ágil a recursos federais para ações de socorro, assistência humanitária e recuperação de infraestrutura danificada.

Os municípios incluídos na portaria são:

Agudo

Faxinal do Soturno

General Câmara

Itaara

Liberato Salzano

Manoel Viana

Pinheiro Machado

Santa Cruz do Sul (afetado por alagamentos)

(afetado por alagamentos) Santa Maria

São João do Polêsine

Trindade do Sul

Os reconhecimentos se baseiam nos dados informados pelas prefeituras por meio do Formulário de Informações de Desastre (FIDE), que detalha a extensão dos danos causados pelos eventos climáticos. A maior parte das cidades registrou ocorrências de chuvas intensas, com deslizamentos, alagamentos, danos em estradas e impactos na zona rural.

‌



O reconhecimento federal da situação de emergência é uma etapa importante para a liberação de verbas destinadas à recuperação das áreas atingidas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp