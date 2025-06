Governo vai premiar cidades que atingirem metas de creche, alfabetização e escola integral Prêmio MEC da Educação Brasileira foi publicado em decreto nesta terça-feira no Diário Oficial; entenda Brasília|Do R7 24/06/2025 - 10h04 (Atualizado em 24/06/2025 - 10h06 ) twitter

Prêmio pretende incentivar projetos voltados para a Educação Angelo Miguel/MEC - 23.06.2025

O governo federal vai premiar cidades e estados que atingirem metas de creches, alfabetização de crianças, número de escolas em tempo integral e ensino técnico profissionalizante. A medida faz parte do Prêmio MEC de Educação Brasileira, criado em decreto publicado nesta terça-feira (24) no Diário Oficial da União. O documento foi assinado na segunda-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Educação Camilo Santana.

Lula, em vídeo publicado nas redes sociais, defendeu a medida. “Acreditamos que uma educação pública de qualidade exige atuação conjunta do governo federal, estados e municípios. E é para isso que estamos trabalhando”, disse.

O prêmio será nacional e vai reconhecer estratégias e iniciativas voltadas para melhoria da qualidade de aprendizado na educação básica. Veja as categorias:

Educação Infantil

Alfabetização

Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Anos Finais do Ensino Fundamental

Ensino Médio

Exame Nacional do Ensino Médio – Enem

Educação em Tempo Integral e I

Educação Profissional e Tecnológica.

Assinei hoje, ao lado do companheiro @CamiloSantanaCE, um decreto para criar o Prêmio Nacional da Educação, que vai reconhecer os esforços das redes municipais e estaduais no desenvolvimento de uma educação básica de qualidade. O objetivo é premiar as cidades e estados que… pic.twitter.com/G1gzD5S4Fr — Lula (@LulaOficial) June 23, 2025

Camilo Santana explicou que a pasta quer reconhecer o esforço dos gestores e profissionais da educação. “Isso é um reconhecimento que o Ministério da Educação e o governo federal vão fazer para estimular, incentivar o trabalho de professores, alunos, gestores escolares, e para as cidades, prefeitos e governadores”, disse Camilo Santana.

“Estamos prevendo a data para o dia 11 de agosto, que é o Dia do Estudante”, adiantou o ministro.

Após a publicação do decreto nesta terça-feira (24), o MEC vai publicar um ato listando os critérios de participação. Os ganhadores receberão um troféu e recurso em dinheiro.

